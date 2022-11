Real Madrid : Karim Benzema de nouveau absent face à Cadiz

Publié par Thomas G. le 09 novembre 2022 à 17:35

Touché par de nombreux pépins physiques depuis le début de saison, Karim Benzema est forfait pour le prochain match du Real Madrid.

Le Real Madrid a subi sa première défaite de la saison en Liga lors du déplacement au Rayo Vallecano lundi. Les Madrilènes se sont inclinés 3-2 sur la pelouse du surprenant 8e de Liga. Le Real Madrid était une nouvelle fois privé du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema. L’international français est gêné par des douleurs à la cuisse droite qui l’empêche de tenir sa place à la pointe de l’attaque du Real. Depuis le début de la saison, Karim Benzema a été touché à plusieurs reprises par des pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains.

Le Real Madrid va une nouvelle fois devoir faire sans Karim Benzema qui ne fait pas partie du groupe qui affrontera Cadiz ce jeudi. Le buteur merengue ne rejouera pas avec le Real et devrait retrouver les terrains pour la Coupe du Monde. À 13 jours de l’entrée en lice de l’Equipe de France, Karim Benzema n’a pas souhaité prendre de risque en jouant ce soir. Une décision qui a été très critiquée en Espagne, notamment par l’ancienne légende du Real Madrid, Guti. L’ancien milieu des Galactiques a déclaré : « Je ne comprends pas. Je vois Messi jouer avec le PSG et Lewandowski avec Barcelone. Et presque tous les joueurs, dans les limites du possible. Certes, il y a un risque de ne pas pouvoir aller à la Coupe du monde, mais tu dois l’assumer. Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté. »

Real Madrid : Les Merengues devront réagir sans Karim Benzema

Le Real Madrid reçoit Cadiz pour la 15e journée du championnat espagnol. Les Merengues doivent impérativement gagner pour ne pas se laisser distancer par le Barça qui est désormais à 5 points. Carlo Ancelotti a la possibilité de titulariser Eden Hazard pour pallier au forfait de Karim Benzema. L’international belge pourrait potentiellement disputer ses dernières minutes sous le maillot du Real Madrid avant de partir en janvier.