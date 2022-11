Mercato OM : Les dessous du transfert avorté de Gerson dévoilés

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2022 à 00:39

En grande difficulté à l’ OM, Gerson se rapproche d'un retour à Flamengo. Toutefois, le Brésilien aurait pu changer de club plus tôt que prévu.

Il y a un an encore, Gerson jouait un rôle majeur à l' OM. Titulaire indiscutable sous l'ère Jorge Sampaoli, l’international brésilien a affiché un excellent niveau de jeu la saison dernière avec 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs disputés, toutes compéitions confondues. Mais le milieu offensif a vu sa situation radicalement changer suite à l'arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Peu à peu, le joueur de 25 ans a été relégué sur le banc de touche marseillais, au point où il ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur marseillais.

Mercato OM : Gerson aurait pu quitter Marseille plus tôt que prévu

Agacé par la tournure des événements, Gerson a alors décidé de quitter l’ OM dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Il aurait déjà dit au revoir à ses coéquipiers dans l’optique de rejoindre son ancien club, Flamengo. Les dirigeants brésiliens seraient en train de régler les ultimes détails de son transfert avec leurs homologues marseillais. Le milieu de terrain gaucher devrait être transféré au club carioca contre un montant avoisinant les 20 M€. Il deviendrait ainsi le plus gros transfert de l’histoire des Mengão. L’affaire semble quasiment actée entre les différentes parties.

Toutefois, Gerson aurait pu quitter le navire marseillais bien plus tôt. Comme l’indique Goal, le natif de Belford Roxo et son entourage avaient demandé à partir lors du dernier mercato estival. Affecté par le départ de Jorge Sampaoli, qui l’avait recruté en juin 2021, le joueur de 25 ans souhaitait s’en aller en cas d’offre intéressante et il l’avait fait savoir aux dirigeants phocéens. Ces derniers se sont montrés cependant moins réceptifs à sa requête. Résultat, Gerson est resté à l’ OM cette saison, où il a vu son temps de jeu chuter de façon considérable.

Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, le numéro 8 olympien a alors missionné son agent de lui trouver un nouveau club dès cet hiver. Et cette fois-ci, son départ de l’ OM ne devrait pas être bloqué par ses dirigeants. D'autant plus que son retour à Flamengo ne fait plus aucun doute. Selon la source, son transfert devrait prendre effet début janvier, après la Coupe du monde au Qatar. En attendant, Gerson est incertain pour le déplacement à Monaco dimanche prochain. Il pourrait être dispensé par l' OM jusqu'à l’officialisation de son départ.