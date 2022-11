OL : Un attaquant de Lyon sélectionné pour la Coupe du Monde !

Publié par Enzo Vidy le 10 novembre 2022 à 11:34

Peu utilisé depuis l'arrivée de Laurent Blanc, un attaquant de l'OL a été sélectionné avec son pays pour disputer la Coupe du Monde au Qatar.

Il vit des moments assez compliqués depuis que Laurent Blanc a pris place sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Quasiment tout le temps titulaire sous l'ère Peter Bosz, Karl Toko-Ekambi n'a plus vraiment le même rôle depuis que le technicien néerlandais a été remercié par l'OL. En effet, le Camerounais n'a pas été une seule fois titulaire depuis la prise de pouvoir de l'ancien entraîneur du PSG. S'il il a tout de même disputé l'intégralité de la seconde période dimanche dernier à Marseille, Karl Toko-Ekambi n'a pas montré grand chose pour faire changer d'avis son entraîneur, et il est fort probable qu'il soit à nouveau remplaçant demain soir au Groupama Stadium à l'occasion de la réception de l'OGC Nice (21h).

OL : Karl Toko-Ekambi ira à la Coupe du Monde avec le Cameroun

Grande nouvelle pour l'attaquant des Gones. Karl Toko-Ekambi a été sélectionné par Rigobert Song pour disputer le Mondial au Qatar qui débute le 20 novembre prochain. Pas vraiment surprenant pour le joueur de l' OL qui fait certainement partie des meilleurs joueurs que le sélectionneur du Cameroun possède dans sa liste. De plus, il ne faut pas oublier que c'est Karl Toko-Ekambi qui a envoyé son pays en Coupe du Monde lors des éliminatoires face à l'Algérie où il avait inscrit le but de la qualification dans les toutes dernières secondes de la prolongation, alors que son pays était éliminé avant ce but décisif.

Ce sera l'occasion pour l'attaquant lyonnais de briller avec son pays et de faire changer d'avis son entraîneur pour espérer retrouver une place de titulaire avec l'Olympique Lyonnais au retour de la Coupe du Monde lors du match à Brest le 28 décembre prochain.