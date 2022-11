OL : Blanc livre des indices sur le Mercato de l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 01:09

Interrogé sur le mercato hivernal de l’ OL, Laurent Blanc a répondu en cachant bien son jeu, en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi.

L’ OL affronte l’OGC Nice en Ligue 1, vendredi (21h) en ouverture de la 15e journée du championnat. Laurent Blanc était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre, la dernière avant la longue trêve de la Coupe du monde 2022. En marge des questions relatives à la venue du Gym au Groupama Stadium, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été interrogé sur le prochain mercato en janvier 2023.

« Sincèrement, pour le moment, j'entends des choses sympas à lire, mais fausses. Le mercato ? Je n'y ai pas pensé une seule seconde, car ce n'est pas encore ouvert et ensuite, car on a beaucoup de choses à faire », a-t-il répondu dans un premier temps, avant de s’expliquer : « Je pense qu'il faut avoir globalement un effectif performant et équilibré. Ça permet de changer de système et d'être efficace dans n'importe quel système. J'espère avoir des joueurs qui iront loin à la Coupe du monde […] »

OL Mercato : Blanc va finir la saison avec 90% de son groupe actuel

Laurent Blanc (57 ans) a lâché ensuite quelques indices sur le marché de l' OL. Il a donné une date pour se pencher sur le mercato d’hiver. « Laissez-nous finir le cinquième match (contre Nice) et on aura ensuite une réflexion à ce sujet. Quels moyens nous aurons ? Je suis toujours concentré sur Nice », a-t-il indiqué. En conclusion, le nouveau coach de l’ OL assure que « qu’il va faire la saison avec 90% de son groupe actuel ». Notons que Jérôme Boateng (34 ans) est touché au ménisque. Le défenseur central, relancé par Laurent Blanc en octobre, a été opéré (arthroscopie du genou). Son retour est espéré vers fin janvier 2023.