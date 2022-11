Barça Mercato : Le départ de Gerard Piqué met la pression sur Xavi

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 11:38

Conforté à son poste d'entraîneur du Barça, Xavi pourrait être sous le feu des projecteurs avec le départ de Gerard Piqué.

Le départ de Gerard Piqué va permettre au Barça de réduire sa masse salariale et de faire de nombreuses économies. Le défenseur espagnol a renoncé aux 40 millions d’euros de salaires et de primes que le FC Barcelone lui devait. Ce choix de Gerard Piqué devrait faciliter le mercato hivernal des Blaugranas. Dans cette optique, les dirigeants catalans souhaiteraient recruter de nouveaux éléments pour renforcer l’effectif de Xavi. L’entraîneur espagnol pourrait alors compter sur un groupe étoffé et l’ancienne légende du Barça n’aurait plus le droit à l’erreur.

L’entraîneur catalan souhaiterait recruter un défenseur central pour pallier au départ de Gerard Piqué. L’international espagnol Inigo Martinez tient la corde pour remplir cette mission. Le capitaine de l’Athletic Bilbao s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants du Barça sur un contrat de 3 ans. Les Blaugranas doivent désormais trouver un accord avec leurs homologues basques pour éviter de payer les 80 millions d’euros de la clause libératoire d’Inigo Martinez.

Barça Mercato : Le départ de Gerard Piqué offre de nouvelles options à Barcelone

En parallèle du remplaçant de Gerard Piqué, le Barça doit également préparer la succession de Sergio Busquets. Le FC Barcelone est toujours activement à la recherche d’un nouveau maître à jouer, capable de remplacer le champion du monde espagnol. Le jeune espoir de la Real Sociedad, Martin Zubimendi pourrait être l'heureux éléu.

Xavi aurait réclamé à ses dirigeants un nouveau défenseur droit après les mauvaises performances d’Hector Bellerin et la blessure de Sergi Roberto. Le Barça suit plusieurs latéraux très prometteurs : Diogo Dalot, Arnau Martinez et Malo Gusto. Grâce au départ de Gerard Piqué, le FC Barcelone a de nouveau les moyens de faire un mercato XXL et de recruter l'un de ces trois talents.