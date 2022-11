OM Mercato : C’est fait, Marseille boucle un transfert au milieu !

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2022 à 12:39

Le mercato hivernal se met en place à l’ OM. Les dirigeants phocéens, après d’intenses négociations, ont bouclé une première vente au milieu.

L’ OM se prépare déjà à un mois de janvier très animé. Éliminé de toutes les coupes d’Europe, le club phocéen compte profiter du mercato hivernal pour réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs non utilisés par Igor Tudor sont ainsi poussés vers la sortie. D’ailleurs, le club phocéen vient de boucler une première grosse vente. Comme cela était pressenti depuis quelques jours, Gerson va bel et bien s’engager en faveur de Flamengo, un club qu’il connait bien pour y avoir évolué durant deux saisons (de 2019 à 2021).

OM Mercato : Gerson attendu vendredi à Flamengo

En quête de nouveau renfort, le club carioca est rapidement entré en contact avec les dirigeants marseillais en vue de rapatrier son ancien joueur. Et après plusieurs jours de négociations intenses, les deux parties sont finalement parvenues à trouver un terrain d’entente. Globo Esporte assure que l’ OM et Flamengo ont conclu un accord total pour le transfert de Gerson. Le montant de la transaction avoisine les 20 millionsd’euros comme cela était évoqué ces derniers jours. Si cette information se confirme, le milieu offensif de 25 ans deviendra le plus gros transfert de l'histoire du club carioca. La source précise que le paiement de montant sera échelonné jusqu’en 2026.

Recruté en juin 2021 contre un chèque de 20 millions d’euros, Gerson a réalisé une première belle saison à l’ OM comptabilisant 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Tout le monde le voyait alors exploser sous le maillot phocéen à l'approche de la Coupe du Monde. Seulement, le changement d’entraîneur à Marseille n’a pas joué en sa faveur. Le Brésilien a été relégué sur le banc de touche par Igor Tudor, qui préfère miser sur d’autres profils.

Agacé par ce traitement, Gerson a décidé de partir de l’ OM. Toujours selon la même source, le joueur de 25 ans ne fera pas partie du groupe de Marseille qui affrontera l’AS Monaco dimanche prochain. Car il aurait reçu le feu vert de sa direction pour se rendre demain vendredi dans le club basé à Rio afin de finaliser les derniers détails de son transfert. Il devrait passer dans la foulée la traditionnelle visite médicale avant de s’engager avec le club carioca. Si tout se passe bien, l'ancien joueur de l'AS Rome signera un contrat longue durée avec Flamengo, soit jusqu’en juin 2027.