ASSE Mercato : Renforts à Saint-Étienne, la réponse de Batlles !

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 14:09

Interrogé sur le mercato hivernal de l’ ASSE en conférence de presse, Batlles est resté évasif. Il a par ailleurs confirmé un retour contre Rodez, samedi.

L’ ASSE va se renforcer pendant le mercato d’hiver, il n’y a aucun doute. Les postes à renforcer sont déjà ciblés comme l’a annoncé Loïc Perrin. En priorité, l’AS Saint-Étienne cherche des joueurs de couloirs percutants, plus précisément des pistons « performants ». Le coordinateur sportif a également parlé de renforts offensifs. Un attaquant supplémentaire pour épauler Jean-Philippe Krasso (8 buts et 3 passes décisives en 11 matchs disputés) devrait arriver à l’ ASSE en janvier.

Quant à Laurent Batlles, il ne s'est pas lâché sur les postes à renforcer et les profils recherchés, même s’il reconnait que son équipe a besoin d’être renforcée, vu son classement actuel (19e) en Ligue 2 et les difficultés de certains joueurs qui « ne sont pas au niveau ». « Je ne regrette pas le mercato estival. On est dans la construction de quelque chose, même si c'est difficile de le répéter », a répondu l’entraineur des Verts, sur la prochaine fenêtre des transferts.

ASSE - Rodez : Briançon incertain, Moueffek de retour

Pour le match contre Rodez, samedi (15h) à Geoffroy-Guichard, l’ASSE ne pourra pas compter sur Jimmy Giraudon suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Quant au capitaine Anthony Briançon, il est incertain comme l’a indiqué le coach des Stéphanois. Victime d’une gastro-entérite la semaine dernière, Aïmen Moueffek fait son retour dans le groupe des Verts. En l’absence d’Anthony Briançon, Laurent Batlles a confié le brassard de capitaine à Jean-Philippe Krasso. « Ça me paraissait important de confier des responsabilités à Jean-Philippe, qu'il montre l'exemple », a-t-il justifié.

Au sujet de l'enjeu du dernier match de Ligue 2 avant la trêve de la Coupe du monde, le nouveau coach de l' ASSE a déclaré : « Il faut déjà essayer de gagner ce match important contre Rodez, pour passer devant eux. On verra ce que feront les autres équipes (concurrentes, ndlr). » Notons que l'AS Saint-Étienne est 19e avec 11 points, tandis que son futur adversaire est quant à lui 18e avec 12 points.