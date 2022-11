Barça Mercato : Un dossier bientôt bouclé par le FC Barcelone

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 17:20

Ces derniers jours, le Barça et Xavi Hernandez avancent sur de nombreux dossiers. L'un d'entre eux serait quasiment bouclé pour les Blaugranas.

Le Barça, qui s'est récemment fait éliminer de la Ligue des Champions, avance d'ores et déjà pour les prochains marchés des transferts. D'un autre côté, le FC Barcelone souhaite également pérenniser son effectif en s'occupant des éventuelles prolongations de contrat pour certains joueurs dont le bail arrive à échéance en Catalogne. C'est notamment le cas de Marcos Alonso, qui sera libre en juin prochain si aucun accord n'est trouvé avec le club.

D'après le média Sport, le Barça serait décidé à prolonger le latéral gauche dont le contrat arrive très prochainement à expiration. Arrivé cet été libre, en provenance de Chelsea, l'international espagnol pourrait signer un nouveau contrat très bientôt avec les Blaugranas. Comme pour Alejandro Baldé, le staff du FC Barcelone semble pressé de trouver des accords rapidement afin de s'éviter une mauvaise surprise en fin de saison.

Barça Mercato : Les négociations avancent bien pour la prolongation de Marcos Alonso

Même s'il n'est pas un titulaire indiscutable à son poste, Marcos Alonso a disputé presque la moitié des matchs du Barça en Liga, et une grande partie des rencontres de Ligue des Champions. Il est donc une véritable option au poste de latéral gauche et Xavi souhaite le prolonger au plus vite, alors que le latéral espagnol n'avait signé qu'un contrat d'un an lors de son arrivée au FC Barcelone, à la fin du dernier mercato estival.

Les négociations entre le Barça et Marcos Alonso devraient débuter prochainement et les dirigeants espèrent acter la prolongation du joueur au courant du mois de janvier 2023. L'international espagnol est très apprécié par les décideurs du FC Barcelone en raison de sa polyvalence. Et pour cause, l'ancien latéral gauche des Blues a également été testé en tant que défenseur central gaucher avec succès ces dernières semaines, ce qui pourrait faire oublier le départ de Gerard Piqué.