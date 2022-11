ASSE Mercato : Batlles lâche une première réponse sur son avenir

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 01:01

Au moment où son avenir semble menacé à l’ ASSE, Laurent Batlles a adressé un message en marge de la réception de Rodez ce samedi.

L’AS Saint-Étienne joue encore le maintien. Pour son retour en Ligue 2, l’ ASSE doit se battre pour ne pas vivre une nouvelle descente après sa relégation la saison dernière. Les Verts sont avant-derniers du championnat avant de recevoir Rodez ce samedi. Cette rencontre s’annonce déjà cruciale pour l’avenir de Laurent Batlles. Au vu des résultats du club ligérien, le futur de l’entraîneur stéphanois pourrait se jouer sur cette affiche. La rencontre est d’autant décisive qu’un nouveau faux-pas de Saint-Étienne face à cet adversaire signerait la fin du bail de Batlles. Sainté s’était déjà incliné contre Rodez en Coupe de France. Alors que son avenir est sujet aux spéculations, le coach stéphanois a dressé un bilan du recrutement tout en envoyant un message concernant sa situation.

ASSE Mercato : Batlles demande un sursis à Romeyer

Pour Laurent Batlles, les recrues ne sont pas toutes au niveau attendu. Raison pour laquelle l’AS Saint-Étienne est à la peine cette saison. Annoncé sur la sellette à l’ ASSE, l’ancien coach de l’ESTAC demande du temps pour que la mayonnaise prenne. « Je ne regrette pas notre mercato. Il a été fait. Si on est 19e, c’est que le niveau collectif et individuel n’est pas celui espéré. Mais on construit quelque chose. C’est long », a d’abord indiqué l’ancien milieu de terrain avant d’interpeller les Verts pour les échéances à venir.

« On a fait ce mercato avec le temps qu’on avait et les moyens qu'on avait. On n’a pas pu faire certaines choses mais je ne peux pas regretter ce qu’on a fait. On doit aller avec cette équipe là jusqu’au match de Caen. Tout le monde doit hausser son niveau. C’est un groupe, un staff, un club. On ne peut pas dissocier qui que ce soit », a souligné le coach de Sainté.