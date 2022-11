OM Mercato : Une première officialisation tombe pour Gerson

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 05:51

Entraîneur de l’ OM, Igor Tudor a confirmé la tendance pour Gerson. L’avenir du milieu brésilien devrait bien s’écrire loin de Marseille.

Avec la prochaine trêve internationale due à la Coupe du monde, les jours de Gerson sont comptés à Marseille. Plus dans les plans d’Igor Tudor, le milieu de terrain devrait quitter l’Olympique de Marseille à la faveur de la prochaine fenêtre des transferts. Sa situation à l’ OM avait déjà provoqué l’ire de Marcao. Son père et agent avait poussé pour un départ du club phocéen en janvier, un an et demi après sa signature. Une tendance qui se précise puisque l’international auriverde devrait effectuer son retour au bercail. Sauf revirement, le milieu âgé de 25 ans va retourner à Flamengo, son ancien club. Présent en conférence de presse, le coach marseillais a confirmé à demi-mots le prochain départ de Gerson.

OM Mercato : Tudor acte le départ de Gerson à Flamengo

« Il semble qu’il y a l’intention de le faire partir. Mais je ne donnerai mon commentaire que lorsqu’il y aura du concret », a indiqué le technicien croate en marge du déplacement de l’Olympique de Marseille à Monaco ce dimanche. Une rencontre à laquelle ne prendra pas Gerson comme l’a indiqué le coach de l’ OM. Auteur de deux buts en 13 matchs cette saison, le Brésilien a progressivement perdu sa place dans le onze de Marseille. Son départ du club provençal semble donc inéluctable cet hiver.

La signature de Gerson devrait coûter 20 millions d’euros à Flamengo. Le club brésilien ne versera en revanche que 13,5 millions à Marseille. Le vice-champion de France avait encore une ardoise de 6,5 millions dans le cadre du transfert du natif de Belford Roxo. Lequel devrait signer un contrat de 5 ans avec la formation carioca. Comme l’a indiqué Igor Tudor, il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de cette opération.