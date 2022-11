Stade Rennais : Un taulier annonce la couleur pour son retour

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 06:31

Absent des terrains depuis deux mois, un cadre du Stade Rennais entend déjouer les pronostics sur son retour à la compétition.

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais va tenter de conforter sa place sur le podium avant la trêve liée à la Coupe du monde. Samedi, le SRFC affronte le Toulouse FC au Roazhon Park pour la 15e journée du championnat. Une rencontre pour laquelle Martin Terrier, victime d’une élongation et absent dimanche dernier contre le LOSC, reste incertain. En marge de la réception du Téfécé, un blessé de longue date a donné de ses nouvelles. Blessé à la cheville lors de la 7e journée contre l’AJ Auxerre, Baptiste Santamaria est encore sur le flanc. Interrogé par la chaîne locale TVR, le milieu de terrain a affiché son optimiste quant à son retour à la compétition. Le milieu de 27 ans semble lancer dans un contre-la-montre.

Stade Rennais : Santamria vise un retour rapide avec le SRFC

« Un retour en février/mars ? Non je vais arriver avant ! Il ne faut pas s’inquiéter pour ça. On bosse bien mais il faut aussi prendre le temps pour solidifier la cheville. Une fois que ce sera fait, je ne m’inquiète pas. Je vais tout faire pour revenir à mon meilleur niveau », a assuré l’ancien Angevin tout en donnant l’état d’avancement de son traitement. Le milieu du Stade Rennais révèle qu’il « marche normalement ». Il indique qu’il devra néanmoins encore attendre trois semaines « pour que les ligaments se soignent bien et se solidifient ».

Avant sa grave blessure, Baptiste Santamaria avait disputé sept matchs, pour un but cette saison. En son absence, c’est le jeune Lesley Ugochukwu qui a gagné en temps de jeu chez les Rouge noir aux côtés de Lovro Majer, Xeka et Flavien Tait. Son retour fera également du bien au moment où le club breton reste engagé en Coupe d’Europe. Il sera opposé au Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa.