FC Lorient : Un terrible coup dur pour Le Bris avant Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 20:35

Le FC Lorient affronte dimanche le RC Strasbourg dans le cadre de la 15e journée de Ligue1. Régis Le Bris sera privé d’un cadre pour ce choc.

Le FC Lorient a perdu des points ces dernières semaines dans la course au podium. Le club lorientais reste sur une série de quatre matchs consécutifs sans succès. Les Merlus vont donc tenter de mettre un terme à cette spirale négative avant la Coupe du Monde. Ils affrontent dimanche soir (17h05) le RC Strasbourg dans le cadre de 15e journée de Ligue 1. Et pour ce choc, le FCL enregistre un retour en attaque. Le jeune ailier droit Stéphane Diarra a repris l’entraînement et sera opérationnel pour le déplacement en Alsace.

FC Lorient : La durée d'indisponibité de Yvon Mvogo est connue

En revanche, l’entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris, sera privé de son gardien de but titulaire Yvon Mvogo. Très performant dans les cages lorientaises depuis l’entame de la saison, l’international suisse s’est gravement blessé à la cuisse lors de la défaite contre le PSG (1-2). Le gardien lorientais souffre d’une « lésion au niveau du tendon quadricipital » et sera forfait pour la Coupe du monde au Qatar.

Yvon Mvogo a subi une intervention chirurgicale qui « s’est parfaitement déroulée », a expliqué son entraîneur Régis Le Bris. Il sera ainsi écarté des pelouses durant plusieurs mois. D’ailleurs, le patron du banc des Merlus a dévoilé la durée de son indisponibilité. « Le délai d’absence de Yvon Mvogo est estimé entre quatre et six mois. Ça va dépendre de la convalescence, de sa réathlétisation et de la manière dont ça va se dérouler », a indiqué dans des propos rapportés par Ouest France.

La longue absence de Yvon Mvogo est un véritable coup dur pour les Merlus, qui enchaîne des contre-performances ces dernières semaines. Le portier suisse de 28 ans sera remplacé pour Vito Mannone, qui tentera de garder les cages lorientaises lors les prochaines échéances, à commencer par le choc contre le RC Strasbourg prévu ce dimanche au stade de la Meinau.