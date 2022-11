PSG Mercato : L’arrivée de Joao Félix déjà validée à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2022 à 20:05

Le PSG aurait fait du renfort de Joao Félix, attaquant de l’Atlético Madrid, sa priorité pour le mercato d’hiver. Une arrivée déjà validée dans la capitale.

Ce vendredi, le journal madrilène AS a confirmé l’intérêt grandissant du Paris Saint-Germain pour Joao Felix, suivi en vue du mercato hivernal. Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale, aurait déjà contacté l’international portugais de l’Atlético Madrid. En délicatesse avec son entraîneur Diego Simeone, le Golden Boy 2019 pourrait être une belle opportunité pour les Rouge et Bleu durant la seconde moitié de saison. D’après les informations du journal Le Parisien, le joueur de 22 ans serait séduit par l'idée de signer au Paris Saint-Germain, qui tenterait d’obtenir sa signature dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat pour l’hiver. Et le nom du compatriote de Cristiano Ronaldo réjouit déjà certains coeurs dans la capitale.

PSG Mercato : Joao Felix, la recrue idéale pour combler Mbappé ?

Alors que le Paris Saint-Germain cherche un attaquant capable d’évoluer en pivot pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain, Didier Roustan assure que Joao Félix pourrait être cet oiseau rare tant attendu dans la capitale, à condition que le PSG ne se ruine pas pour se l’offrir.

« Après, c’est une histoire d’argent (...) Si tu me dis que c’est un prêt et que ce n’est pas bien cher au niveau du salaire (…) moi, je le prends », a déclaré le journaliste français dans L’Équipe du Soir. Mais même s’il apprécie le numéro 10 des Colchoneros, Roustan conseille à Luis Campos de ne pas accepter de surenchère dans ce dossier.

« Je pense qu’il peut jouer un peu plus bas ou même en pointe et c’est peut-être le joueur qui peut arranger Mbappé (…) C’est un joueur qui est spectaculaire et qui peut amener quelque chose. Donc, moi, je suis d’accord si c’est un prêt. Après, s’il faut sortir 110M€, je trouve que tu pourrais les mettre ailleurs. Mais sous forme de prêt, moi, je dis oui », a-t-il expliqué.