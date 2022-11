OL - OGC Nice : Le joli hommage d’Aulas à Karim Benzema

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 22:05

Ce vendredi, Karim Benzema a été honoré à Lyon, lors de l’inauguration d’une fresque à son image à Bron. Aulas lui a adressé un message chaleureux.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema est revenu à Lyon avec son trophée. Ce vendredi, jour du match OL - OGC Nice, une fresque à son effigie, réalisée à Bron, sa ville natale, a été dévoilée. Un honneur rendu à l’attaquant du Real Madrid, formé et révélé en Ligue 1 par l’Olympique Lyonnais, avant son transfert en Espagne en 2009. Avant de se rendre au Groupama Stadium pour assister au choc entre l’ OL et l’OGC Nice et présenter le trophée du Ballon d’Or aux supporters des Gones, l’attaquant international français était présent à l’inauguration de la fresque retraçant son parcours footballistique.

Fier du parcours de son protégé Karim Benzema, Jean-Michel Aulas luis adressé un joli message, via son compte Twitter : « Karim merci d’être avec nous ce soir tu es notre fierté et tu donnes du bonheur à tellement de jeunes qui vont pouvoir rêver grâce à toi : merci Karim ».

Karim Benzema au Mondial, Deschamps rassure

Convoqué parmi les 25 joueurs de l’Équipe de France pour la Coupe du monde, Karim Benzema souffre d’une fatigue musculaire à la cuisse. Depuis sa dernière apparition en Liga, le 19 octobre, et une victoire contre Elche (0-3), il n’a plus rejoué. Il a ainsi manqué les quatre derniers matchs des Merengues, avant la trêve internationale. Cependant, le staff médical des Tricolores et Didier Deschamps espèrent retrouver KB9 en forme, avant le premier match de la France à ''Qatar 2022'', contre l’Australie, le 22 novembre (20h).

« Karim Benzema se ménage. Il sera prêt. […]. J'ai échangé avec lui pour avoir les tenants et aboutissants. Les staffs médicaux ont discuté, il n'y a pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'éléments négatifs en tout cas. Karim va tout faire, comme le groupe, pour qu'on soit prêt le 22 novembre », a rassuré le sélectionneur de l'Équipe de France lors de l'officialisation de sa liste.