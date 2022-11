PSG Mercato : Palmeiras envoie Campos dans les cordes pour Endrick

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2022 à 16:15

Nouveau phénomène du football brésilien, Endrick a fait l’objet d’une offre de la part de Luis Campos. Mais le PSG va devoir cravacher encore sur ce coup.

Intéresser par le profil du jeune Endrick, le Paris Saint-Germain va devoir se montrer beaucoup plus convaincant avec Palmeiras. Dans une interview accordée à So Foot, l’attaquant de 16 ans a récemment avoué s’inspirer du Paris Saint-Germain dans son jeu, mais son club ne semble pas vraiment disposer à faire de cadeau au Champion de France en titre.

En effet, la chaîne ESPN Brasil indique ce samedi que la direction de Palmeiras a repoussé une offre de 45 millions d’euros de la part du Paris SG pour Endrick. Avec la qualité des prétendants de son joyau, la formation brésilienne entend bien en profiter pour encaisser l’intégralité du montant de sa clause libératoire. Et le club du président Nasser Al-Khelaïfi n’y verrait aucun inconvénient.

PSG Mercato : Endrick au Paris SG pour 60M€ ?

« Un club de coeur en Europe ? Non pas vraiment, je regarde les matchs, la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, le championnat français, la Bundesliga. Je regarde pour apprendre de ces stars qui évoluent dans ces compétitions, voir ce que je peux reproduire, mais je n’ai pas de club favori. Et puis je ne fais pas attention aux rumeurs, je sais que pour jouer en Europe, il faut que je sois performant ici », confiait Endrick à So Foot.

Sous contrat avec Palmeiras jusqu’en 2025, l’international brésilien des moins de 20 moins pourrait débarquer sur le vieux continent au moment de sa majorité, c’est-à-dire en 2024. Mais déjà les grands clubs se battent pour boucler sa signature. Dans cette course, le Paris Saint-Germain semble déterminé à mettre toutes les chances de son côté. ESPN Brasil révèle en effet que les Rouge et Bleu seraient prêts à revenir à la charge auprès de Palmeiras avec un chèque de 60 millions d’euros, soit le montant de la clause de sortie d’Endrick.

Affaire à suivre donc…