Stade Rennais : Genesio dresse un premier bilan après Toulouse

13 novembre 2022

Le Stade Rennais a dominé le Toulouse FC samedi. De quoi ravir Bruno Genesio qui a dressé un bilan avant la trêve liée au Mondial.

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire. Après son nul arraché sur la pelouse du Lille OSC lors de la dernière journée, le SRFC a signé un court succès samedi. Le club breton l’a emporté d’une courte tête contre le Toulouse FC (2-1). Des réalisations de Benjamin Bourigeaud (25e) et d’Arnaud Kalimuendo (58e) ont permis de dominer les Violets dont l’honneur a été sauvé par Thijs Dallinga (55e). Suite à ce succès, le club breton conforte sa 3e place sur le podium. Une énorme satisfaction pour Bruno Genesio. L’entraîneur rennais s’est exprimé après ce précieux résultat. L’occasion pour le coach de Rennes de dresser un premier bilan avant la longue trêve liée à la Coupe du monde.

Stade Rennais : Objectif rempli pour Genesio après le Téfécé

Pour Bruno Genesio, le Stade Rennais a atteint ses objectifs après cette première partie de saison. Outre sa troisième place en Ligue 1 Uber Eats, le SRFC reste engagé en Coupe d’Europe. Rennes affrontera le Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa. Autant de prouesses qui ont de quoi ravir l’entraîneur de Rennes. « C’est un très très bon début de saison, en terme de points, de qualité de jeu, d’objectif rempli à mi-saison en championnat ou coupe d’Europe. Bravo aux joueurs, bravo au staff », a salué l’ancien coach de Lyon en conférence d’après-match.

Au sortir de cette première partie de saison remplie, Bruno Genesio compte bien profiter de la trêve pour faire souffler ses poulains. « On a besoin de se ressourcer un peu, c’était notre 21e match officiel depuis le début de saison. Il y a besoin surtout mentalement d’avoir une coupure. On va avoir deux semaines de repos et une deuxième préparation avec des retours échelonnés », a annoncé le technicien breton.