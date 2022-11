Stade Rennais : Coupe du Monde, grande nouvelle pour un milieu

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 10:10

Un des leaders du Stade Rennais a confirmé une excellente nouvelle avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, qu'il pourrait disputer.

La vie en Bleu. C'est bien ce qui pourrait attendre Benjamin Bourigeaud dans les prochaines semaines, à en croire les informations du journaliste François Rauzy de France Bleu Armorique. En effet, le milieu de terrain a reçu une excellente nouvelle avant le Mondial. S'il n'a pas été sélectionné parmi les 25 joueurs de la liste de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de France, Bourigeaud va pouvoir se consoler avec... une pré-sélection.

C'est l'ancien Lensois lui-même qui aurait confirmé la nouvelle en zone mixte. Alors que Deschamps avait annoncé lors d'une conférence de presse qu'il pouvait encore appeler d'autres joueurs d'ici le 21 novembre, soit un jour avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, Bourigeaud a donc toujours la possibilité d'intégrer la liste des Bleus pour cette compétition.

Martin Terrier (Stade Rennais) également pré-sélectionné?

Si Benjamin Bourigeaud a des chances d'intégrer l'Equipe de France en vue de la Coupe du Monde, on est en droit de se poser la question pour Martin Terrier. Meilleur buteur du Stade Rennais la saison passée avec 21 réalisations en Ligue 1, pré-sélectionné chez les Bleus pour la Ligue des Nations, il pourrait aisément répondre aux attentes de Didier Deschamps.

Problème ? La concurrence est bien plus rude dans le secteur offensif par rapport au milieu de terrain, avec des attaquants bien plus expérimentés que Terrier en Equipe de France. On peut notamment évoquer Olivier Giroud (114 sélections, 43 buts), qui disputera une troisième Coupe du Monde, l'inévitable Kylian Mbappé (59 sélections, 28 buts) ou encore Ousmane Dembélé (28 sélections, 4 buts), étincelant avec le Barça depuis qu'il n'est plus blessé. Cependant, Martin Terrier peut toujours rêver d'une sélection avant le 21 novembre, date fatidique pour Didier Deschamps.