PSG Mercato : Un Tricolore ouvre la porte pour signer en défense

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2022 à 15:15

En quête d’un renfort en défense, le PSG pourrait avoir une belle ouverture avec un international français, qui aimerait s’offrir un nouveau challenge.

Arrivé en Bavière en juillet 2019 en provenance de Stuttgart, Benjamin Pavard pourrait voir son aventure avec le Bayern Munich prendre fin lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le polyvalent défenseur de 26 ans enchaîne les bonnes prestations sous les ordres de Julian Nagelsmann, mais ne serait pas contre aller voir ailleurs.

« J’ai un immense respect pour le Bayern, j'y ai appris l'exigence du très haut niveau et c'est un honneur de porter ce maillot. Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant », a déclaré Benjamin Pavard dans une interview accordée au quotidien L’Équipe avant d’annoncer sa condition pour quitter le Champion d’Allemagne en titre.

Mercato PSG : Pavard donne sa priorité au projet sportif

Recruté pour 35 millions d’euros il y a quatre ans, Benjamin Pavard aimerait quitter son confort bavarois pour aller se mettre en danger dans un autre club. Toutefois, le Champion du Monde 2018 ne compte pas rejoindre n’importe quel club et accorder sa préférence au projet sportif.

« Relever de nouveaux défis, découvrir un autre football, une nouvelle culture... Mais je mets l'enjeu sportif avant tout. J'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern », a expliqué le compatriote de Kylian Mbappé. Le Paris SG devra toutefois faire vite et se montrer très convaincant puisque plusieurs clubs ont tenté de recruter l’ancien défenseur de Lille cet été.

Affaire à suivre…