OM : Un cadre de Tudor lâche ses vérités sur le Mondial au Qatar !

Non sélectionné par l'Espagne pour la Coupe du Monde au Qatar, un portier de l'OM a affirmé que cette compétition n'était pas un objectif pour lui.

Pas de Qatar pour lui. Le portier espagnol de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez (2 sélections), n'a pas été retenu dans la liste de joueurs convoqués par le sélectionneur Luis Enrique pour la Coupe du Monde. Une décision qui aurait pu le décevoir et pourtant, elle le rend presque heureux. Alors qu'il rassurait les supporters de Marseille sur son avenir il y a encore quelques jours, Lopez s'est confié sur le Mondial qu'il ne considère pas comme les autres : « C'est un Mondial un peu bizarre [...] Les conditions de travail ne sont pas les meilleures au monde. C'est pareil pour les gens qui y vivent [...] » a-t-il expliqué auprès du journal La Provence.

Toutefois, le dernier rempart phocéen n'a pas caché son envie de revêtir un jour le maillot de l'Espagne pour la Coupe du Monde : « Si un jour le sélectionneur me convoque, j'irai et je serai très content » a-t-il concédé. Ses récentes performances auraient pu lui permettre d'obtenir un ticket pour le Qatar, car il a contribué à faire de l'OM une des meilleures défenses de Ligue 1 en ce début de saison. Avec 11 buts encaissés en 14 matchs, le club dirigé par Igor Tudor possède le troisième meilleur bilan défensif derrière le PSG et le RC Lens.

Finalement, les trois gardiens espagnols retenus par Luis Enrique ont été les suivants : Unai Simón (Athlétic Bilbao) , Robert Sanchez (Brighton) et David Raya (Brentford). Au vu de cette sélection, on se dit que Pau Lopez avait toutes ses chances de figurer dans la liste. Et pourtant, il manque également un élément de taille : David De Gea. Le portier de Manchester United, avec 45 capes à son actif, n'a pas été retenu par Luis Enrique après avoir perdu sa confiance depuis plusieurs semaines.

De son côté, Pau Lopez n'avait pas fait du Mondial au Qatar un rêve absolu : « Aller au Mondial n'était pas un objectif. Il y a des choses que je n'aime pas beaucoup. Mais c'est là où les personnes qui ont choisi le Qatar qui doivent s'expliquer » s'est-il exprimé auprès de La Provence, énervé par les polémiques qui entourent la compétition (mort de travailleurs migrants, climatisation des stades...). Pau Lopez est l'un des rares footballeurs internationaux à avoir montré son mécontement vis à vis du Mondial.