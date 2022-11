OM Mercato : Un chouchou de Sampaoli évoque son avenir à Marseille

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 07:45

Portier titulaire sous Sampaoli, Pau Lopez a conservé son statut suite à l’arrivée d’Igor Tudor. L’Espagnol a évoqué son futur à l’ OM.

Avec l’arrivée d’Igor Tudor, quelques titulaires sous Jorge Sampaoli ont perdu leur statut à l’Olympique de Marseille. Olympien le plus décisif la saison dernière, Dimitri Payet n’est plus qu’un simple remplaçant aux yeux du nouveau coach de l’ OM. Idem pour Gerson. Le milieu brésilien n’entre même plus dans les plans de jeu du technicien croate. Un retour à Flamengo est même évoqué pour l’international auriverde. Contrairement à Payet et Gerson, Pau Lopez a gardé sa place au sein de l’effectif marseillais. Performant, le portier espagnol a même été désigné meilleur joueur du club au mois d’octobre par les supporters. Il en a profité pour livrer un indice sur son avenir en Provence.

OM Mercato : Pas de départ en vue pour Lopez de Marseille

Le gardien de but se sent bien dans la cité phocéenne. De quoi fermer la porte à un départ du gardien de but encore sous contrat avec l’ OM jusqu’en 2026. « Ici, je me sens comme chez moi. Je me sens très bien dans le vestiaire, le club, la ville. Chaque match, je suis un peu plus mûr que le dernier », a indiqué le portier espagnol sur son compte Instagram.

Titularisé à 17 reprises cette saison, l’ancien de la Roma enregistre 6 clean-sheet pour 15 buts concédés. Ses performances n’ont pas néanmoins convaincu Luis Enrique. Le sélectionneur de La Roja ne l’a pas retenu pour le Mondial au Qatar. Reste maintenant au portier olympien de donner tort à son sélectionneur en alignant les performances. Il sera notamment attendu ce dimanche contre l’AS Monaco. Avant ce déplacement à Louis II, le club provençal pointe à la 4e place, à un seul point du Stade Rennais (3e). Il s’agira pour les Olympiens de finir cette première partie de saison sur une bonne note avant le Mondial.