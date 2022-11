ASSE : Une légende de Ligue 1 déçue par le manque d'envie des Verts

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 17:45

Jouant pour de nombreux clubs français, un consultant de la chaîne BeIN Sports s'est exprimé sur la situation de l'ASSE et a exposé les problèmes du club.

Rien ne va plus à l'ASSE. Le club ligérien est dernier de la Ligue 2, l'antichambre de l'élite du football français après 15 journées disputées. Malgré le soutien sans faille des supporters, les résultats positifs ne sont pas réguliers et cette conséquence a mené à sa descente aux enfers. La dernière victoire contre l'Amiens SC (0-1) le 22 octobre dernier aurait pu pourtant constituer un espoir de s'en sortir pour les Verts. Mais celui-ci s'est envolé avec une élimination en Coupe de France puis deux défaites consécutives en championnat face à Metz et Rodez.

Consultant pour la chaîne BeIN Sports, Robert Malm a analysé de ses propres yeux les matchs de l'ASSE chaque week-end. Après la dernière défaite contre Rodez dans le Chaudron (0-2) samedi, l'ancien joueur de Toulouse a tenu des mots forts à l'encontre du staff stéphanois : « Aujourd’hui la solution la plus facile, effectivement, ça serait de démettre Laurent Batlles de ses fonctions. Maintenant quand on prend l’analyse global du club, déjà d’une il y a un environnement qui est extrêmement pesant. [...] Tout ce qui est extra-sportif pèse aujourd’hui énormément sur le club » a-t-il ainsi déclaré, faisant notamment allusion à la vente du club avortée.

Robert Malm charge également les joueurs de l'ASSE

Mais le consultant, qui commente également de nombreux matchs de Ligue 2 cette saison, évoque aussi la part de responsabilité des joueurs de l'ASSE. Selon lui, l'effectif de Laurent Batlles ne s'est pas encore montré au niveau pour le championnat : « Et puis aujourd’hui il ne faut pas avoir peur de dire : est-ce que tous les joueurs sont parés pour jouer à l’AS Saint-Étienne. Est-ce que l’effectif qu’a Laurent Batlles à sa disposition est capable d’évoluer en Ligue 2 déjà, et en plus à l’AS Saint-Étienne ? Pour l’instant la réponse est non » a-t-il lâché.

Situés à 4 points du premier non-relégable Nîmes, les Verts vont devoir cravacher pour obtenir leur maintien. D'ailleurs, ils ont également ce retard avec deux équipes de la zone rouge, Dijon (17ème, 15 pts) et Rodez (18ème, 15 pts). Autrement dit, les victoires se feront de plus en plus précieuses pour se sortir de la mauvaise passe. Menacé de limogeage, le coach de l'ASSE Laurent Batlles fait pour l'instant le dos rond. Une chose est sûre, c'est bien la crise à Saint-Étienne.