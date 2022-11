Stade Rennais : Genesio annonce la couleur pour la suite de la saison

Publié par Enzo Vidy le 14 novembre 2022 à 11:19

Après la victoire du Stade Rennais face à Toulouse samedi soir, Bruno Genesio s'est exprimé sur la deuxième partie de saison à venir.

En s'imposant 2-1 devant son public face au Téfécé, le Stade Rennais s'est assuré de finir cette première partie de saison sur le podium de la Ligue 1 et a confirmé qu'il était un sérieux candidat à la Ligue des Champions. Opposés à une belle équipe de Toulouse, les Rouge et Noir ont dû s'employer pour aller chercher cette victoire. Si Benjamin Bourigeaud avait mis les siens sur de bons rails à la 25e minute, Thijs Dallinga a permis aux Toulousains de revenir dans la partie, avant qu'Arnaud Kalimuendo ne redonne un avantage définitif aux Bretons.

Grâce à ce nouveau succès, le SRFC finit cette première partie de saison à la 3e place, avec un total de 9 victoires pour seulement 2 défaites et 4 matchs nuls. Mieux encore, les hommes de Bruno Genesio n'ont plus perdu, toutes compétitions confondues, depuis le 27 août et une défaite 2-1 à Lens.

Stade Rennais : Bruno Genesio pense déjà à l'après Coupe du Monde

Interrogé au micro de Canal+ Sport à l'issue de la rencontre, Bruno Genesio a évoqué la suite de la saison rennaise, et a tenu à prévenir ses joueurs pour la deuxième partie du championnat, après la Coupe du Monde au Qatar. "On a une marge, je pense. On a aussi pas mal de joueurs jeunes et inexpérimentés, donc il y encore une belle marge de progression. C'est ce qui peut nous laisser beaucoup d'espoirs pour la deuxième partie de saison, qui va être très longue. Ce sera quasiment un deuxième championnat durant lequel il faudra afficher les mêmes qualités." Les Rouge et Noir sont prévenus, la route est encore longue avant la fin de la saison, et l'après Coupe du Monde sera difficile d'après l'entraîneur du SRFC.