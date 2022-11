Mercato OM : Balerdi fait une annonce sur son avenir après Monaco

Publié par Timothée Jean le 14 novembre 2022 à 16:07

À l’issue de la brillante victoire de l’ OM face à l’AS Monaco (2-3) dimanche soir, Leonardo Balerdi s’est confié sur son avenir à Marseille.

Une semaine après avoir battu le rival lyonnais au stade Vélodrome, l’ OM signe son retour dans la course au podium en allant s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco, dimanche soir. Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les hommes d’Igor Tudor savaient qu’ils ne passeraient pas la trêve mondiale sur le podium. En revanche, ils souhaitaient mettre la pression au Stade Rennais (3e). Les Marseillais voulaient surtout montrer que lorsque le championnat reprendra, après la Coupe du Monde, ils seront toujours dans la course pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

OM Mercato : Leonardo Balerdi ne songe pas à un départ de Marseille

Pour cela, l’ OM avait besoin d’un succès. C'est chose faite ! Menés en seconde période, les Olympiens ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser les Monégasques en toute fin de rencontre (2-3). Ils partent ainsi en vacances l’esprit tranquille. Toutefois, la défense marseillaise a une nouvelle fois montré des lacunes lors de cette rencontre, avec un Leonardo Balerdi qui ne semble plus en grande forme.

Très utilisé à l'Olympique de Marseille depuis l’entame de la saison, le défenseur argentin commence à retomber dans ses travers. Pas très souvent concentré et malchanceux, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a une nouvelle fois été coupable sur le penalty accordé aux Monégasques. Il était également absent sur le second but de l’ASM. Ses errements défensifs commencent à susciter le doute sur son efficacité, d'autant plus que le principal concerné était régulièrement cité sur le départ durant le dernier mercato.

Quoi qu’il en soit, Leonardo Balerdi ne songe pas à un départ de l’ OM. Il a réitéré son souhait de s’inscrire sur la durée à Marseille. « Est-ce que je me vois à long terme à l'OM ? Oui. Je suis ici depuis deux ans et demi. Si je peux finir mon contrat ici, c'est quelque chose de bien choisi. J'aime bien le stade, les supporters. Je veux gagner quelque chose ici », a-t-il confié dans des propos rapportés par Maritima Medias. Pour l’heure, Leonardo Balerdi est heureux à l’ OM et conserve toujours la confiance de son entraîneur. La preuve, il est le deuxième joueur le plus utilisé par Igor Tudor cette saison, avec 21 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.