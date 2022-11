Mercato OM : Igor Tudor fait une grosse annonce pour cet hiver

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2022 à 18:39

Alors que Gerson se rapproche d’un départ, le mercato hivernal devrait être assez calme du côté de l’ OM. Et c’est l’entraîneur Igor Tudor qui l’évoque.

Éliminé de toutes les compétitions européennes, l’ OM est pour le moment à la quatrième place de la Ligue 1 après 14 journées. À une longueur du podium, le club phocéen se déplacera dimanche prochain sur la pelouse de l’AS Monaco avec un objectif bien défini. Les Marseillais tenteront de s’imposer face aux Monégasques afin de terminer sur une bonne note avant la Coupe de Monde.

OM Mercato : Igor Tudor ne compte pas recruter cet hiver

Avant ce choc comptant pour la 15e journée de championnat, l’entraîneur Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse ce jeudi soir. L'occasion pour d'évoquer le prochain mercato de l'Olympique de Marseille. Et visiblement, aucune recrue n’est attendue du côté de l' OM. Le technicien croate a été très clair sur ce point, il n'a pas vraiment l'intention de recruter en janvier prochain. « Des renforts durant le mercato d’hiver ? On verra. Il faut qu'on en parle. S'il y a des possibilités, on le fera. Sinon, c’est non », a-t-il tranché devant les médias.

Satisfait des joueurs mis à sa disposition, Igor Tudor préfère miser sur la stabilité, alors que des rumeurs faisant état de l’arrivée prochaine d’un milieu de terrain créateur sont évoquées dans la presse. Pour le moment, l’écurie phocéenne n'a pas spécialement besoin de renforts urgents cet hiver. Les efforts financiers de l’ OM vont principalement se concentrer sur le mercato d’été 2023. Néanmoins, il aura du mouvement dans le sens des départs.

Confrontés à des exigences économiques, le président Pablo Longoria et son équipe travaillent en coulisse pour réaliser quelques ventes cet hiver. Et à priori, le premier candidat au départ est bien Gerson. Relégué sur le banc de touche depuis l’entame de la saison, l’international brésilien n’a plus la tête à Marseille. Igor Tudor a d’ailleurs confirmé son départ imminent de l’ OM. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, le joueur de 25 ans va retourner à Flamengo. La direction phocéenne devrait récupérer environ 20 M€ sur son départ. D’autres ventes devraient également avoir lieu dans les semaines à venir.