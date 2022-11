OM Mercato : Annoncé sur le départ, Gerson de retour à Marseille ?

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 12:15

Alors que son retour à Flamengo était quasiment acté, Gerson pourrait finalement faire demi-tour et revenir très rapidement à l' OM.

C'est un nouveau rebondissement dans ce dossier qui agite Marseille depuis plusieurs jours. Actuellement au Brésil pour retourner à Flamengo, il n'est pas impossible que Gerson soit de retour sous les ordres d'Igor Tudor dans les prochains jours, voire les prochaines heures. En effet, d'après les informations de La Provence, aucun accord n'a été trouvé à l'heure actuelle entre l'Olympique de Marseille et Flamengo concernant les modalités de transfert du milieu de terrain brésilien.

Et avec la blessure d'Amine Harit survenue dimanche soir à Monaco lors de la victoire 2-3 des Marseillais, le quotidien local déclare que l' OM pourrait rapidement faire revenir Gerson afin de le réintégrer dans l'équipe d'Igor Tudor. Une intense réflexion est en cours à Marseille quant à cette option assez inattendue, et la conférence de presse de Pablo Longoria à 14h30 devrait donner des indications supplémentaires à ce sujet.

OM : Gerson peut-il vraiment revenir à Marseille sous les ordres de Tudor ?

C'est une question qu'on peut légitimement se poser au vu des relations tumultueuses entre le milieu de terrain brésilien et son entraîneur qui avaient eu un accrochage assez virulent lors de la préparation estival. Très peu utilisé sur cette première partie de saison par le technicien croate, Gerson n'est pas heureux d'être à l' OM en ce moment. Le voir revenir à Marseille avec Igor Tudor paraît assez improbable comme situation. Toutefois, si aucun accord n'est trouvé entre l' OM et Flamengo dans les prochaines heures, cette option assez farfelue deviendra une réalité pour Gerson et l'Olympique de Marseille.

Reste à savoir comment le principal intéressé encaissera ce potentiel retournement de situation. Si le retour du milieu de terrain est avéré, une mise au point avec Pablo Longoria et Igor Tudor sera obligatoire afin de mettre les choses à plat, et retrouver le Gerson de la deuxième partie de saison l'an dernier, dans le but de combler le manque terrible que va laisser la blessure d'Amine Harit dans l'animation offensive de l' OM.