ASSE : L'AS Saint-Etienne reçoit un soutien de taille !

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 20:45

Dans une situation catastrophique en championnat avec une terrible 20e place, l' ASSE peut compter sur un soutien de taille pour la suite de la saison.

Rien ne va plus à l'AS Saint-Etienne. Samedi, les Verts ont concédé une nouvelle défaite devant leur public et se retrouvent à passer la trêve en tant que bons derniers du championnat de Ligue 2. Une situation terrible pour les amoureux de l' ASSE qui craignent le pire en fin de saison, à savoir une relégation en National à la fin de la saison.

Dans ce contexte sportif plus que délicat, les Stéphanois ont reçu le soutien de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. En effet, Amélie Oudéa-Castéra a récemment évoqué de nombreux sujets de sports dans la Loire et quand le stade Geoffroy-Guichard est arrivé dans la discussion, la ministre a adressé un petit message à l'AS Saint-Etienne. "L'ASSE est un élément important du patrimoine sportif français. Ayez confiance en ce club. Les bons résultats reviendront." Voilà un message qui devrait redonner un peu de baume au cœur des joueurs et supporters de l' ASSE.

ASSE : Le début de la deuxième partie de saison sera déterminant pour les Verts

Partir pour une trêve d'un mois et demi en étant dernier du championnat n'est pas forcément une bonne chose. Mais le point positif pour l' ASSE est qu'il ne pourra certainement pas faire pire que cette première partie de saison. De plus, cette coupure va être l'occasion de tout mettre à plat afin de revenir avec de vraies attentions le 26 décembre prochain à l'occasion du déplacement des Verts à Annecy.

En attendant, il y a un vrai travail à effectuer pour Laurent Batlles et son staff pour remobiliser une équipe qui semble plus que jamais au fond du trou et qui va devoir trouver des ressources assez inespérées pour pouvoir prétendre à rester en Ligue 2 la saison prochaine.