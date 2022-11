Mercato OM : Un buteur vide son sac après son départ de Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 11:37

Lors du dernier mercato, l’ OM s’est séparé de Cédric Bakambu au profit de l’Olympiakos. Le buteur congolais est revenu sur ce départ sur un ton amer.

L’aventure marseillaise de Cédric Bakambu (31 ans) aura été de courte durée. Huit mois après son arrivée à l’ OM, en provenance de Chine, l’international congolais a été invité à se trouver un nouveau point de chute. Et pour cause, la direction de l’Olympique de Marseille souhaitait impérativement alléger sa masse salariale et faire de la place aux nouveaux arrivants. Confrontés à des exigences économiques, le président Pablo Longoria et son équipe ont immédiatement placé le joueur de 31 ans sur le marché. Le problème est que le principal concerné ne souhaitait pas s’en aller.

OM Mercato : Cédric Bakambu tacle la direction marseillaise

Dans une longue interview accordée au streamer Zack Nani, Cédric Bakambu explique que son souhait était de s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Mais les dirigeants phocéens en ont décidé autrement. « Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : "non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste". En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J’ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi, c'était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. »

Face au refus de Cédric Bakambu, la direction de l’ OM a alors usé de nombreux coups de pression pour le faire changer d’avis. L’ancien buteur de Villarreal n’entrait plus dans les plans de son club pour la suite de la saison. Pire, il était même repositionné au poste d’arrière-droit. « Ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant », a confié Cédric Bakambu, visiblement remonté envers les dirigeants marseillais.

Face à la fermeté de la direction de l’ OM et le traitement que lui infligeait Igor Tudor en début de saison, l’ancien attaquant de Sochaux a fini par céder. Se sentant trahi par les dirigeants marseillais, le buteur congolais a alors décidé de ne faire aucun cadeau à l’Olympique de Marseille. Il a résilié son contrat avec le club phocéen avant de s’engager gratuitement avec l’Olympiakos, où il a retrouvé des couleurs. Il comptabilise déjà 4 buts inscrits en 9 rencontres sous ses nouvelles couleurs.