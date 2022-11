Barça Mercato : Le FC Barcelone fixe un nouvel ultimatum à Dembélé

Publié par Thomas G. le 16 novembre 2022 à 13:04

Conscient de l'urgence de la situation économique du Barça, le président du FC Barcelone pourrait décider de vendre un cadre cet été.

L’été dernier, le FC Barcelone a été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Les Blaugranas ont mis en place plusieurs leviers économiques pour pouvoir recruter et renforcer l’effectif de Xavi. En parallèle, ces accords financiers ont permis au Barça de prolonger les contrats de certains cadres. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé qui était tout proche d’un départ libre. Le champion du monde français a finalement signé un nouveau contrat de deux ans avec le FC Barcelone. L’attaquant des Bleus est lié jusqu’en 2024 avec le Barça et son contrat est assorti d’une clause libératoire de 50 millions d’euros.

Selon les informations du journaliste catalan Marti Molina, le FC Barcelone aurait fixé un nouvel ultimatum à Ousmane Dembélé. L’ancien prodige du Stade Rennais doit prolonger son contrat jusqu’en 2026 ou quitter le club lors du prochain mercato estival. Cette saison, Ousmane Dembélé est redevenu un titulaire indiscutable dans le onze de Xavi et ses performances lui ont permis d’obtenir un ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. L’international français va donc disputer son deuxième mondial et ses performances devraient être scrutées par de nombreux clubs. Dans le même temps, Le FC Barcelone souhaiterait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé pour réévaluer la clause libératoire de l’international français.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone cet été

À l’instar de Memphis Depay ou encore Franck Kessié, l’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone reste encore incertain. À 25 ans, le champion du monde français va devoir faire un choix crucial pour la suite de sa carrière. Le natif de Vernon devra trancher entre s’inscrire sur le long terme au Barça ou découvrir un nouveau challenge.

En cas de départ du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Chelsea sont les deux clubs les mieux placés pour l'accueillir. Les Blaugranas n’ont pas dit leur dernier mot, les négociations pour une prolongation devraient débuter après la Coupe du Monde.