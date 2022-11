RC Lens Mercato : C'est fait, le RCL boucle une signature en défense

Publié par Enzo Vidy le 16 novembre 2022 à 16:07

Après la grave blessure de Jimmy Cabot, indisponible pendant de longs mois, le RC Lens a bouclé une signature en défense pour pallier à cette absence.

Le 15 octobre dernier, à l'occasion de la victoire du RC Lens sur le MHSC 1-0 au Stade Bollaert, le piston droit du RCL, Jimmy Cabot, s'est gravement blessé au genou gauche en toute fin de match. Deux jours après sa blessure, le club a indiqué que son joueur souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur gauche et qu'il serait indisponible pour une durée comprise entre 6 et 9 mois.

Un véritable coup dur pour Franck Haise et ses hommes qui ont perdu un élément très important de leur équipe, mais qui ont rapidement su s'adapter à cette blessure grâce aux très bonnes performances de Przemyslaw Frankowski au poste de piston droit. À la recherche d'un joker médical depuis plusieurs semaines, Franck Haise tient officiellement son nouveau latéral droit.

RC Lens Mercato : Le RCL officialise l'arrivée de Julien Le Cardinal

Annoncé depuis plusieurs jours sur les tablettes du RC Lens, Julien Le Cardinal s'est officiellement engagé avec les Sang et Or jusqu'en 2025 en provenance du Paris FC en tant que joker médical pour pallier à la blessure de Jimmy Cabot. D'après les information de L'Équipe, le montant de cette opération s'élève à 2,3 millions d'euros, plus 300 000 euros de bonus. Défenseur polyvalent, Julien Le Cardinal est passé par le centre de formation de l'En Avant Guingamp avant de rejoindre le Stade Briochin, le SC Bastia et le Paris FC.

Désormais sous les ordres de Franck Haise avec le RC Lens, Julien Le Cardinal devrait faire plaisir à Bollaert si l'on en croit les déclarations du directeur général du RCL. "L'intensité qu'il met sur le terrain va sans nul doute ravir Bollaert." Le latéral droit de 25 ans sera sans doute bien observé lors de sa première apparition avec les Sang et Or.