Stade Rennais : Reprise, stage, matchs amicaux, le programme du SRFC

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2022 à 00:37

Le Stade Rennais a bien meublé les six semaines de trêve internationale, avec un programme complet de préparation, marqué par un stage au Portugal.

Depuis le dimanche 13 novembre, la Ligue 1 est à l’arrêt, à l’instar des cinq grands championnats européens. Une longue trêve de six semaines, due à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Stade Rennais reprendra le championnat le 28 décembre par un déplacement à Reims (16e journée). Bruno Genesio a prévu un programme de préparation qui démarre le 30 novembre, sans les joueurs internationaux non sélectionnés pour ''Qatar 2022''. Ceux-ci reprendront le 5 décembre.

Après donc deux semaines de vacances, l’équipe du SRFC se déplacement dans le sud de l’Europe, précisément à Faro (Portugal) où le climat est plus tempéré selon Ouest France. Les Rouge et Noir y seront en stage à partir du 9 jusqu'au 16 décembre. D’après les informations du quotidien régional, le Stade Rennais effectuera sa préparation dans un centre dédié à la haute performance, à Quinta do Lago où le club a réservé le terrain d’entraînement, la salle de musculation et la partie balnéothérapie.

Les Rennais disputeront deux matchs amicaux face au Celtic Glasgow (premier du championnat écossais), le samedi 10 décembre, et contre le Feyenoord Rotterdam (premier du championnat néerlandais), le vendredi 16 décembre. « On va faire une deuxième préparation avec des retours échelonnés. Il y a de très bonnes installations, c’est important de casser la routine, se retrouver entre nous », a expliqué Bruno Genesio.

Stade Rennais : Genesio s'attend à une deuxième partie de saison très disputée

Le Stade Rennais retrouvera ses installations à Rennes, le vendredi 16 décembre au soir. Il bouclera sa préparation par un match face à Angers SCO, le mercredi 21 décembre au Roazhon Park. Les supporters du club breton auront la possibilité de voir leurs joueurs lors de l’entraînement ouvert au public. Le coach du SRFC compte mettre cette préparation à profit pour parfaire les automatismes de son équipe, en vue de la deuxième moitié de la saison, car indique-t-il : « Pour moi, c’est une deuxième saison qui débute le 28 décembre. On est content aujourd’hui, mais on part complètement dans l’inconnu. »

Le Stade Rennais a fini sur le podium (à la 3e place), derrière le RC Lens (2e) et le leader le PSG. À noter que Steve Mandanda (France), Alfred Gomis (Sénégal), Christopher Wooh (Cameroun), Arthur Theate (Belgique), Joe Rodon (Pays de Galles), Lovro Majer (Croatie), Kamaldeen Sulemana (Ghana) et Jérémy Doku (Ghana) sont au Qatar. Ils rentreront progressivement en fonction du parcours de leur sélection respective.