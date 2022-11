PSG Mercato : Un défenseur snobe Paris, sa prochaine destination

Publié par Ange A. le 17 novembre 2022 à 09:07

Alors que le PSG est en quête d’un défenseur central, une cible potentielle s’est livrée sur son avenir. Un futur qu’il voit loin de Paris.

Après avoir enregistré des départs dans le secteur défensif, le Paris Saint-Germain souhaite le renforcer. Luis Campos veut signer un nouveau défenseur central au prochain mercato. Une fois de plus, le nom de Milan Skriniar se retrouve associer au PSG. Seulement, le défenseur slovaque est davantage proche d’une prolongation avec l’Inter Milan.

Outre cette piste complexe, d’autres noms sont liés au champion de France en titre. C’est notamment le cas de Benjamin Pavard. Le polyvalent latéral pouvant évoluer dans l’axe ne dispose plus que d’un an de contrat avec le Bayern Munich. Le défenseur de 26 ans ne souhaite pas faire de vieux os en Bavière. Candidat au départ, le champion du monde ne souhaite pas non plus retourner au bercail.

PSG Mercato : Un indice sur la prochaine destination de Pavard

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard a dévoilé un intérêt pour la Serie A. Il révèle notamment avoir été charmé par Olivier Giroud, son coéquipier chez les Bleus et avant-centre de l’AC Milan. De quoi jeter un froid sur la signature de l’ancien Lillois au Paris Saint-Germain. « Olivier me dit toujours que l'Italie est un pays qui vit à 100% pour le foot. Il m'a raconté la magie des derbies, les grandes fêtes de leurs fans pour le Scudetto. J'aimerais vraiment, un jour, jouer avec lui aussi parce que c'est un super ami. Nous verrons bien », a-t-il d’abord assuré avant d’évoquer les grandes rivalités du championnat italien.

Il se plait à regarder une Serie A « très intéressante » avec la bataille entre Naples et le Milan cette saison. Reste maintenant à savoir si après la Ligue 1 et la Bundesliga, l’arrière droit tricolore va découvrir un autre championnat du Top 5 européen.