PSG Mercato : Barça, Lionel Messi lâche un indice sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2022 à 17:08

Alors que le PSG aimerait le voir signer un nouveau bail jusqu’en 2024 et que le Barça veut le rapatrier l’été prochain, Lionel Messi a évoqué sa situation.

Après une première année compliquée, Lionel Messi a retrouvé son niveau pour sa seconde saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec 12 buts et 14 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, la Pulga a retrouvé toutes ses sensations en Ligue 1. Des performances qui ont convaincu les dirigeants parisiens de poursuivre l’aventure avec l’attaquant de 35 ans.

Selon la presse espagnole, le club de la capitale offrirait à Messi un nouvel engagement jusqu’en juin 2024 avec la possibilité de conserver son salaire actuel, soit 40 millions d’euros annuels. Mais le FC Barcelone fait le forcing en coulisse afin de convaincre son ancien capitaine de revenir prendre sa retraite au Camp Nou. S’il veut attendre après la Coupe du Monde au Qatar avant de prendre sa décision au sujet de son avenir, le septuple Ballon d’Or avoue qu’il se sent bien dans la Ville Lumière.

PSG Mercato : Lionel Messi clame son amour pour Paris

Dans une interview accordée au site officiel de la confédération sud-américaine, Lionel Messi a ouvertement déclaré son amour à la capitale française. Arrivée gratuitement au Paris Saint-Germain en août 2021, la Pulga se sent désormais beaucoup mieux à Paris et ne s’en cache plus. « Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Les choses se sont passées très soudainement, je n’avais pas pour objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris », a déclaré le protégé de Christophe Galtier.

Une sortie qui laisse à penser que Lionel Messi pourrait prendre la résolution de snober le FC Barcelone et l’Inter Miami de David Beckham pour prolonger l’aventure avec le champion de France en titre.