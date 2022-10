Man United Mercato : Ronaldo pourrait rejoindre David Beckham

Plus que jamais sur le départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait prochainement rejoindre l'équipe de David Beckham.

L’année 2023 pourrait être un tournant dans la carrière de Cristiano Ronaldo. La star portugaise, en grandes difficultés à Manchester United, se cherche un point de chute au plus vite. Si l’été dernier, le joueur avait été proposé à Chelsea, au Borussia Dortmund, au PSG et même à l’Olympique de Marseille, aucun réponse positive n’avait été donnée à l’agent de ce dernier, Jorge Mendes. Alors que CR7 pensait retrouver de sa superbe sous Erik ten Hag, la situation s’est finalement empirée. Désormais sorti des plans de l'entraîneur néerlandais, Ronaldo a clairement indiqué à sa direction sa volonté de partir dès le mercato hivernal.

Alors que plusieurs clubs s’activent en coulisse pour enrôler le natif de Funchal, comme Galatasaray en Turquie, c’est peut-être du côté de la MLS que l’avenir de CR7 se dessine. Comme le révèle en exclusivité le journaliste Pedro Almeida, David Beckham aurait entamé des discussions avec Cristiano Ronaldo pour une signature à l’Inter Miami. L’ancienne figure des Three Lions, désormais propriétaire de la franchise floridienne, aimerait articuler son projet autour de l’international portugais. Au club étasunien, Ronaldo retrouverait certains de ses anciens coéquipiers comme Gonzalo Higuain, qui vient d’annoncer sa retraite à la fin de la saison, ou encore Blaise Matuidi, devenu ambassadeur du club.

Enfin titularisé hier soir contre la modeste équipe d’Omonia (Chypre) en Ligue Europa, CR7 a rendu une copie plutôt décevante (victoire 2-3). S’il délivre une passe décisive à Marcus Rashford en fin de match, le Portugais a parfois manqué de justesse devant le but. Une rencontre où il n’aura pas marqué de points même si son entraîneur a tenu à saluer son implication.

"Je pense que sur ses deux premières tentatives, le gardien a fait de bons arrêts. Cristiano a eu quelques occasions et il a aussi créé quelques occasions. Sur le premier but de Marcus Rashford, il fait notamment une bonne course. Donc il a eu un impact dans ce match."