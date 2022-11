ASSE : Une légende livre le secret pour sauver Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2022 à 20:38

Préoccupée par la situation de l’ ASSE, une légende du club ligérien a montré la voie à suivre afin que les Verts retrouvent des couleurs.

Reléguée en Ligue 2 à la fin de la saison dernière, l’ ASSE n’est pas sortie de la spirale négative. Les Verts sont dans la zone rouge de relégation en National depuis le début de la saison. Ils ont même fini à la 20e et dernière place de Ligue 2, avant la trêve de la Coupe du Monde. Affecté par la situation difficile de l’AS Saint-Etienne, Ivan Curkovic, ancienne gloire du club ligérien, a proposé une solution pour sauver les Verts, dans une interview à Nice-Matin. Il estime que les joueurs qui composent l’équipe actuelle de l’ ASSE n’ont pas l’ADN du club. Une fibre verte et les valeurs du club, qui avaient fait la différence à l’époque du légendaire gardien de but stéphanois, lors de l’épopée glorieuse des Verts.

L' ASSE doit jouer pour l'amour du maillot et avec un cœur énorme

D'après Ivan Curkovic (78 ans), la force des Verts à son époque, c'était « l’amitié ! » entre tous les joueurs de l'équipe. « On n’avait pas les moyens du PSG d’aujourd’hui, loin de là, mais un cœur énorme. On jouait pour l’amour du maillot. Pour Saint-Étienne, une ville ouvrière, et pour toute la France. Ça nous donnait une foi incroyable. C’est tout le pays qui nous soutenait […] », a-t-il expliqué, non sans citer son coéquipier d’alors et ami, Osvaldo Piazza (75 ans).

Pour mémoire, Ivan Curkovic a défendu les couleurs de l’ ASSE entre 1972 et 1981. Il a donc fait partie de l’équipe stéphanoise qui a remporté le dernier titre de champion de France en 1980-1981, avec la génération des Michel Platini, Jacques Santini ou encore Christian Lopez. Rentré dans son pays natal en Serbie, l'ancien portier de l' AS Saint-Etienne est président d'honneur du Partizan Belgrade, récent adversaire de l'OGC Nice en Ligue Europa Conférence.