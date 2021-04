ASSE : Ruffier, une légende des Verts exprime son amertume

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 06:30

Près de trois mois plus tard, le licenciement de Stéphane Ruffier de l’AS Saint-Étienne continue de faire parler. Ancien portier de l’ ASSE, Ivan Curkovic s’est livré au sujet de ce départ.

Ivan Curkovic peiné par le licenciement de Ruffier de l’ ASSE

Portier de l’AS Saint-Étienne entre 1972 et 1981, Ivan Curkovic suit toujours de près l’actualité des Verts. Un temps recordman du plus grand nombre d’apparitions en tant que gardien de l’ ASSE, il a vu son record être battu en novembre 2019 par Stéphane Ruffier. Avec ses 383 matchs, il détient le record du nombre d’apparitions pour un portier chez les Verts. Mais suite à l’arrivée de Claude Puel, il a vu sa carrière dans le Forez prendre un coup jusqu’à son licenciement en janvier 2021. Le portier alors âgé de 34 ans a raccroché ses crampons. Il s’est reconverti en tant qu’encadreur à l’Aviron bayonnais, une formation où il a fait ses classes entre 2005 et 2006. Ancien gardien de Sainté, Ivan Curkovic a exprimé des regrets sur la fin de Ruffier avec le club ligérien.

Un conflit à l’origine du renvoi de Ruffier de Saint-Étienne

Pour l’ancien international yougoslave, un conflit est à l’origine du départ prématuré de Stéphane Ruffier de l’AS Saint-Étienne. « Je ne peux pas rentrer dans certains détails que je ne connais pas. Mais, j’ai l’impression qu’il y a eu un conflit, quelque chose entre lui et le coach », a assuré l’ancien gardien de but dans un entretien au Progrès. Il préfère néanmoins garder un bon souvenir de son cadet. « Stéphane a été un très bon gardien. Il a fait beaucoup de bien à l’ASSE. Il a eu du mérite et a beaucoup apporté. Les divorces, ça fait mal. On a perdu un grand joueur qui a marqué, à sa façon, l’histoire du club. Partir comme ça, il y a comme une forme d’amertume », a déploré la légende de l’ ASSE.