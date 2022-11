RC Lens : Un défenseur du RCL déjà buteur avec son pays !

Publié par Enzo Vidy le 18 novembre 2022 à 02:38

Sélectionné avec son pays pour disputer des matchs amicaux, un défenseur du RC Lens s'est offert un magnifique but hier soir.

Son pays ne disputera pas la Coupe du Monde mais s'est offert une jolie opposition hier soir. Le Mali de Massadio Haïdara, défenseur du RC Lens, a affronté l'Algérie lors d'un match amical. Les Maliens ont réussi à tenir tête aux Fenecs en allant chercher un match nul mérité, grâce à un magnifique but égalisateur du joueur de Franck Haise à l'heure de jeu. En effet, après un cafouillage dans la surface algérienne, le ballon est revenu sur le latéral Sang et Or qui a réalisé une superbe reprise de volée au ras du sol pour permettre à son équipe de revenir à 1-1.

Véritable taulier de sa nation, Massadio Haïdara a marqué hier soir son deuxième but en sélection. Sa première réalisation avec le Mali a eu lieu en janvier dernier, à l'occasion de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations. Arrivé à Lens en 2018, le défenseur malien a honoré sa première sélection en équipe nationale lors de cette même année, le 9 novembre 2018.

RC Lens Mercato : Massadio Haïdara sera libre en juin prochain

Véritable homme fort de Franck Haise avec le RC Lens, Massadio Haïdara pourrait bien quitter le RCL gratuitement l'été prochain. En effet, son contrat prend fin au mois de juin prochain, et aucune discussion concernant une éventuelle prolongation n'a eu lieu avec le latéral lensois. Il est tout de même fort probable que les dirigeants Sang et Or se penchent sur ce dossier assez rapidement pour ne pas laisser leur joueur filer gratuitement.

Massadio Haïdara n'est pas le seul dossier urgent au RC Lens, car celui de Florian Sotoca devrait le devenir très rapidement. En effet, l'attaquant du RCL ne possède plus qu'une année de contrat, et il est surveillé de très près par un directeur sportif de Ligue 1 bien connu du RC Lens, à savoir un certain Florent Ghisolfi, aujourd'hui directeur sportif de l'OGC Nice.