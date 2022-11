OM Mercato : Mattéo Guendouzi balance du lourd sur le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2022 à 23:08

Avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, le 20 novembre prochain, le milieu de l’OM, Mattéo Guendouzi, est revenu sur son bref passage au PSG.

Avant de se faire remarquer au FC Lorient et rejoindre les rangs d’Arsenal en juillet 2018 contre un chèque de 8 millions d’euros, Mattéo Guendouzi a fait ses débuts chez les jeunes du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2014. Un passage qui n’est pas resté gravé dans la mémoire de l’international tricolore puisque les jeunes n’avaient que très peu de chance de percer chez les Rouge et Bleu avec les grosses stars voulues par le Qatar.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi ne regrette pas son départ du PSG

À l’instar de Kingsley Coman, Mattéo Guendouzi n’a pas attendu d’avoir signé son premier contrat professionnel avant de quitter le centre de formation du Paris Saint-Germain puisqu’il a claqué la porte des U17 pour aller signer au FC Lorient, en Ligue 2. Une décision qui lui a permis de progresser rapidement et d’être repéré quatre ans plus tard par les Gunners.

« Le club venait de se faire racheter par les Qataris, de très grandes stars arrivaient et les jeunes avaient peu de perspectives d’avenir. Je suis parti dans un club moins huppé, en Ligue 2, où j’ai continué à progresser et où j’ai joué mon premier match pro à 17 ans. C’était un choix mûrement réfléchi qui a été payant, et pas seulement pour moi », a expliqué le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille dans une interview accordée à GQ France. Acheté définitivement l’été dernier par le club marseillais pour 11 millions d’euros, Mattéo Guendouzi ne regrette pas du tout ses choix du début de carrière puisqu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde avec la France à 23 ans.