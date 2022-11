Mercato OM : Marseille ou Bayern, Marcus Thuram a fait son choix

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2022 à 20:08

En quête de renfort offensif, l’ OM ambitionne de recruter Marcus Thuram. L’attaquant tricolore a cependant une idée précise sur sa future destination.

Il est le 26e homme de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Alors qu'il avait initialement fait le choix d’en appeler que 25 joueurs, le sélectionneur de l’équipe de France a finalement décidé d'appeler un dernier renfort, en la personne de Marcus Thuram. Cette convocation pour le Mondial 2022 est une belle récompense pour le jeune attaquant tricolore qui réalise une belle saison au Borussia Mönchengladbach.

OM Mercato : Marcus Thuram veut rester en Allemagne

Comptabilisant 13 réalisations et 4 passes décisives en 17 réalisations, toutes compétitions confondues, Marcus Thuram est deuxième meilleur buteur de la Bundesliga cette saison. Ses performances et son profil polyvalent ont convaincu Didier Deschamps, mais aussi la direction de l’Olympique de Marseille, qui s’active déjà en coulisse pour l’attirer dans ses filets après le Mondial. Comme avancé par la presse espagnole, les deux parties seraient très proches. Le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia M'Gladbach et l’OM préparait une offre pour boucler sa signature dès cet hiver. Toutefois, le club phocéen risque de voir le jeune joueur lui filer entre les doigts.

Et pour cause, l’ancien attaquant du FC Sochaux ne semble pas enclin à retourner dans le Championnat de France. Il donnerait sa priorité à l’Allemagne, où il est heureux. C’est du moins la révélation par Oscar Damiani, agent de son père Lillian Thuram. « Marcus se plait en Allemagne », a-t-il déclaré à Tuttosport. Cette déclaration est donc une bonne nouvelle pour le Bayern Munich, qui dispose ainsi d’un sérieux avantage sur ses concurrents tels que la Juventus, l’Inter Milan ou encore l’ OM.

Néanmoins, le Borussia Mönchengladbach n’a pas encore dit son dernier mot pour son joueur très convoité. Le club allemand tentera tout son possible pour prolonger le contrat de son Mondialiste. « Je ne pense pas qu’ils le laisseront arriver à la fin de son contrat » a estimé Oscar Damiani. Quoi qu’il en soit, les différents prétendants devront de se montrer très généreux en termes de salaire afin d’arracher la signature de Marcus Thuram.