OM : C'est acté, la saison est terminée pour Amine Harit !

Publié par Enzo Vidy le 18 novembre 2022 à 15:39

Opéré avec succès de sa grave blessure au genou gauche, Amine Harit sera forfait pour le restant de la saison. Un coup dur pour l' OM.

C'était redouté par l'Olympique de Marseille, c'est désormais officiel ! Amine Harit ne portera plus le maillot de l' OM cette saison. Si les médecins ont affirmé que l'opération du milieu offensif marseillais s'étaient bien passée, ils ont également confirmé auprès de BeIn Sports qu'Amine Harit ne rejouera pas cette saison avec le club phocéen.

Une information terrible pour l' OM et ses supporters, mais pas forcément très surprenante. En effet, Pablo Longoria avait laissé entendre mardi en conférence de presse que son milieu marocain ne devrait pas revenir sur les terrains cette saison. "On va voir les examens ultérieurs, mais la tendance, c'est qu'on va le perdre pour le reste de la saison." Il est donc quasiment certain que le président de l'Olympique de Marseille se mette sur le dossier d'un joueur offensif lors du prochain mercato, afin de pallier cette longue et terrible absence pour l' OM et Igor Tudor.

OM : Amine Harit, véritable symbole de Marseille

Arrivé en fin de mercato estival, Amine Harit a rapidement conquis le Vélodrome et Igor Tudor pour son retour à Marseille. Virevoltant et juste techniquement, le milieu offensif marseillais s'est rapidement imposé comme un joueur indispensable du schéma de jeu du technicien croate. Dans le vestiaire, le Marocain est le véritable chouchou de ses coéquipiers, il est décrit comme un garçon attachant et très souriant, toujours de bonne humeur. Sa blessure est un véritable coup dur pour la formation marseillais et pour le joueur qui va devoir travailler ardemment afin de retrouver les terrains la saison prochaine.

Pour l' OM, il faudra mettre sa tristesse de côté afin de réussir la deuxième partie de championnat et aller chercher une qualification en Ligue des Champions, et pourquoi pas un titre en Coupe de France à l'issue de la saison qui est devenu un réel objectif, d'après le président marseillais Pablo Longoria.

"On doit chercher à gagner la compétition. C'est très difficile, mais on a l'obligation d'être le plus compétitif possible. Ce qui nous fait vivre économiquement, c'est la qualification pour des compétitions européennes. Mais le fait de gagner des titres est quelque chose que tout le monde peut se souvenir. Gagner des titres permet de changer la mentalité des joueurs." L' OM entrera en lice lors des 32es de finale de la compétition, en début d'année prochaine.