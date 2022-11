ASSE : Enfin une bonne nouvelle à Saint-Étienne avant les vacances

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2022 à 20:09

L’ ASSE s’est entrainée cette semaine et part en vacances dès ce vendredi soir, mais avec une bonne nouvelle, malgré la 20e place de Ligue 2.

L’ ASSE a disputé son dernier match contre Rodez AF, le samedi 12 novembre dernier. Un match perdu au stade Geoffroy-Guichard (0-2), lors de la 15e journée du championnat. Une défaite, la 7e des Verts en Ligue 2 cette saison, qui a relégué l’AS Saint-Étienne à la 20e place au classement. Désormais lanterne rouge de L2, l’ ASSE possède la pire défense parmi les quatre clubs relégables en National, avec seulement 11 points et 28 buts concédés en 15 matchs disputés. La direction du club stéphanois et ses dirigeants cherchent en ce moment les solutions pour tenter de sortir de la zone rouge et assurer le maintien des Verts en Ligue 2, d’ici mai 2023. Ils ont cinq semaines devant eux, avant la reprise du championnat prévue fin décembre 2023.

L' ASSE signe une victoire contre Goal FC et part en vacances

Vu l’urgence à Saint-Étienne, Laurent Batlles et son équipe n’étaient pas encore en vacances, une semaine après leur dernier match. Ils ont repris le chemin des entrainements mardi, jusqu’à ce vendredi. La préparation hebdomadaire s’est achevée par un match amical contre le Goal FC, un club amateur de National 2. L’ ASSE a mis à profit cette rencontre amicale pour se remettre la tête à l’endroit, après ses trois défaites consécutives. Grâce aux buts de Mathys Saban, Lenny Pintor et El Hadji Dieye, les Stéphanois se sont imposés au Grand Ouest Association Lyonnaise FC, au centre Sportif Robert-Herbin (3-0). Une bonne nouvelle pour l’entraineur des Stéphanois et ses joueurs, avant d’aller en vacances.

Pour rappel, l'AS Saint-Étienne se déplacera sur le terrain du FC Annecy, le 26 décembre, puis recevra le SM Caen à Geoffroy-Guichard, le 30 décembre.