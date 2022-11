PSG Mercato : Ronaldo cet hiver, la grosse surprise se met en place

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2022 à 05:06

Après son interview fracassante, Cristiano Ronaldo, intéressé par une arrivée au PSG, est désormais fixé sur la décision du board de Manchester United.

Interrogé par le journaliste anglais Piers Morgan sur la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain pour évoluer avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo a clairement ouvert la porte à une arrivée dans la capitale. Alors que Luis Campos cherche un attaquant capable d’évoluer en pivot afin de donner plus de liberté à Mbappé, l’avant-centre de Manchester United offre ainsi ses services aux dirigeants parisiens pour la seconde moitié de saison.

« Toujours à United en janvier ? C’est difficile à dire parce que je suis concentré sur la Coupe du monde. Mais c’est peut-être bon pour Manchester et c’est probablement bon pour moi également de débuter un nouveau chapitre », a lancé CR7 avant d’évoquer une possible arrivée au PSG cet hiver. « Au Paris SG peut-être ? Tout est possible dans le football. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots », a expliqué le quintuple Ballon d’Or. Et aux dernières nouvelles, les choses se préciseraient pour Ronaldo du côté de Manchester.

PSG Mercato : Man United a lancé le processus de licenciement de Ronaldo

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Manchester United a annoncé ce vendredi avoir « pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. » Le club anglais ajoute même qu’il ne fera « pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti. » Le journaliste Laurie Whitwell du tabloïd The Athletic confirme que « Manchester United envisage de mettre fin au contrat de Cristiano Ronaldo. »

La direction des Red Devils aurait même déjà commencé à étudier la question avec ses avocats. Même son de cloche chez la chaîne américaine ESPN, qui assure que la décision est prise et la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, voudrait bien casser le contrat de l’ancien numéro 7 de la Juventus Turin tout en portant plainte contre lui pour ne pas avoir à lui verser d’indemnités de licenciement.

Toujours selon la même source, l’entraîneur Erik ten Hag aurait rencontré sa direction en début de semaine pour expliquer qu’il ne souhaiterait pas revoir Ronaldo à Carrington, le centre d’entraînement mancunien, après la Coupe du Monde au Qatar. Les planètes s’alignent donc pour un mariage Ronaldo-PSG dès cet hiver.

Affaire à suivre…