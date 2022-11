OM Mercato : Une recrue estivale se confie sur son arrivée

Publié par Dylan le 19 novembre 2022 à 11:36

Recruté cet été à l'OM, un défenseur français a réitéré son amour pour le club samedi. Il en a profité pour donner le nom de son idole.

Un conte de fée. Voici ce que vit actuellement le latéral droit français Jonathan Clauss depuis qu'il a été repéré en Ligue 1. D'abord étincelant au RC Lens, c'est désormais à l'Olympique de Marseille qu'il vit ses plus beaux jours. Transféré cet été pour 9 millions d'euros, le joueur de 30 ans a dû pourtant essuyer plusieurs échecs. Tout d'abord, le club phocéen a été éliminé de toutes compétitions européennes après sa défaite contre Tottenham (1-2) le 1er novembre dernier. Ensuite, Clauss n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde au Qatar, qui débute dimanche. Son profil de latéral offensif n'a pas été apprécié par le champion du monde 1998, à la tête de l'Équipe de France depuis 2012.

Malgré ces mésaventures, celui qui s'est aussi fait connaître à Quevilly-Rouen (Ligue 2) savoure son bonheur de jouer pour l'OM : « « Moi qui suis du Nord, qui ai tout le temps fait des clubs du nord, de l’ouest ou de l’est, j’ai découvert Marseille et c’est extraordinaire. Le soleil, la ville qui respire le foot, le Vélodrome qui est extraordinaire. J’ai l’impression que c’est encore un rêve tellement c’est… (il coupe). Tout est beau » a-t-il déclaré auprès du journal Onze Mondial.

Jonathan Clauss (OM) a pour idole... Dani Alves !

Il faut dire que Jonathan Clauss possède l'entière confiance de son coach, Igor Tudor, depuis le début de la saison. Le défenseur de métier a disputé 14 rencontres de Ligue 1 (1 but) et l'ensemble des matchs de phase de poules de la Ligue des Champions sous ses ordres (6). Le tout en étant quasiment à chaque fois titulaire. La seule exception reste son absence du groupe lors du match OM-AC Ajaccio, lors de la 10ème journée de Ligue 1.

Dans sa déclaration d'amour à Marseille, Jonathan Clauss en a profité pour révéler le nom de son idole au même poste que lui : il s'agit de Dani Alves, l'international auriverde (124 sélections, 8 buts) passé par le Barça ou encore le PSG en France. Il s'est expliqué sur ce choix : « C’était, c’est encore et ce sera toujours Daniel Alves. J’ai découvert le foot à travers ce mec et c’était extraordinaire. Comme je jouais aux mêmes postes - temps en temps ailier, temps en temps latéral - avec un peu le même gabarit frêle, j’aimais trop son foot. Ça a été lui mon modèle du début à la fin. ». On lui souhaite d'avoir la même carrière.