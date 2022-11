OM : Non-sélectionné avec les Bleus, Jonathan Clauss sort du silence

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 16:15

Laissé sur le quai par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar, le piston de l' OM, Jonathan Clauss, s'est exprimé sur sa non-sélection.

Mercredi soir à l'occasion de la liste annoncée par Didier Deschamps, Jonathan Clauss a eu l'immense déception de ne pas voir son nom figurer parmi ceux qui se rendront au Qatar. Très touché par cette non-sélection, l'ancien joueur du RC Lens a toutefois été titularisé par Igor Tudor dimanche soir à Monaco et a réalisé un match plus que correct lors de la victoire 2-3 des Marseillais. Hier soir, le piston droit de l' OM s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec un long message envers l'Olympique de Marseille et les supporters français.

Il a également tenu à rappeler que la vie d'un athlète de haut niveau connaît des hauts et des bas. "La victoire contre Monaco me rappelle qu’il ne faut jamais abandonner et que le travail finit toujours par payer. Telle est la vie d’un athlète : tomber, se relever, repartir de l’avant et gagner à nouveau." Pour finir son message, Jonathan Clauss a tenu à souhaiter bonne chance aux Bleux pour la Coupe du Monde.

OM : Jonathan Clauss, une première partie de saison réussie

Arrivé cet été à l' OM en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss a d'abord impressionné lors de ses premiers matchs sous le maillot ciel et blanc. S'il a ensuite connu une période plus compliquée physiquement, le piston droit reste un élément indispensable du schéma de jeu d'Igor Tudor, capable de se projeter très rapidement vers l'avant et d'adresser de très bons centres pour ses coéquipiers. Si sa non-sélection aurait pu avoir un impact sur sa performance à Louis II, Jonathan Clauss a répondu de la meilleure des façons en réalisant un très bon match sur son côté droit.

Les deux semaines de repos devraient faire du bien au joueur marseillais, qui va pouvoir se reposer avant de revenir sur les terrains pour la préparation organisée par Igor Tudor, pour la deuxième partie de saison, qui s'annonce déjà très intensive à l'Olympique de Marseille. L' OM aura besoin d'un grand Jonathan Clauss pour la suite du championnat, avec l'objectif d'aller chercher une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions en fin de saison.