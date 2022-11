Vente ASSE : Nouvelle grosse révélation sur le rachat du club !

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2022 à 14:36

Candidat au rachat de l’ ASSE en 2021, Olivier Markarian avait prévu un plan de sauvetage pour éviter la descente du club ligérien en Ligue 2.

Olivier Markarian, ancien patron de la société familiale Markal, sponsor historique de l’ ASSE pendant 18 ans, avait formulé une proposition pour racheter le club ligérien. Mais son offre, comme bien d’autres, n’a pas été acceptée par les deux propriétaires de l’AS Saint-Étienne. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont jugé sa proposition insuffisante. Si l’on en croit les informations de But Football Club, « l’offre la plus sérieuse reçue depuis l'officialisation de la mise en vente du club au printemps 2021 a été formulée par Olivier Markarian ».

La source assure que l’homme d’affaires français, associé à un autre investisseur, le Luxembourgeois Fuchs, « avait un vrai projet de reprise ». Il aurait proposé 10 M€ à chacun des deux présidents, pour racheter leurs parts. Bernard Caïazzo (68 ans) et Roland Romeyer (77 ans) auraient exigé le double pour laisser le club à l’industriel de 52 ans, soit 20 M€ à chacun.

ASSE : Markarian avait un plan de sauvetage pour éviter la descente en Ligue 2

Après plusieurs échecs pour céder l’AS Saint-Étienne, le club est relégué en Ligue 2, en mai 2022. Dans cette division, elle est menacée de descente aux enfers. Les Verts sont 20es et relégables en National, après 15 journées de championnat. Pourtant, Olivier Markarian et ses associés disposaient d’une enveloppe estimée entre 50 et 100 M€ pour relancer l' ASSE, comme le révèle la source. Il avait également prévu un plan pour éviter la relégation des Stéphanois en division inférieure. Selon les indiscrétions du média, « il comptait effectuer un gros Mercato, l'hiver dernier (2022), avec l'achat de quatre ou cinq joueurs ‘’à 200 000 €’’. » Notons qu'Olivier Markarian a vendu l'entreprise familiale, Markal, il y un an.