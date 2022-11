ASSE : Une étonnante révélation scelle l'avenir de Laurent Batlles

Publié par Dylan le 20 novembre 2022 à 17:20

En danger après les mauvais résultats de l'ASSE, le coach Laurent Batlles ne sera pas rassuré après une révélation étonnante sur son bilan.

Laurent Batlles à l'ASSE, c'est déjà fini? Non, du moins pas encore. L'entraîneur des Verts, arrivé cet été dans le Forez, possède encore la confiance de son président Jean-François Soucasse, ainsi que des propriétaires Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Pourtant, les critiques pleuvent en dépit des mauvais résultats de l'AS Saint-Étienne. Dernier de Ligue 2, le club est dans l'urgence de réagir après la trêve internationale sous peine de vivre une deuxième relégation d'affilée.

Conscient de la situation, Laurent Batlles tente de faire bouger les choses à sa manière. Alors que le mercato hivernal approche, le technicien de 47 ans a quelques idées en tête pour renforcer son équipe. Le portier français Gauthier Gallon (ESTAC Troyes) et le milieu de terrain béninois Jodel Dossou (Clermont Foot) semblent sur les tablettes stéphanoises d'après le site d'information PeupleVert et Foot Mercato. Mais c'est de son avenir que devrait se méfier Laurent Batlles. En effet, une statistique inquiétante sur son bilan à l'ASSE vient d'être révélée.

L'ASSE de Laurent Batlles souvent punie par le réalisme de ses adversaires

Le point faible de Laurent Batlles a été mis en lumière par But Football Club : les Verts se font souvent punir dans la zone de vérité. Avec une moyenne de 0,49 buts encaissés par tir cadré, l'ASSE est l'équipe qui encaisse le plus de buts par tirs cadrés en championnat. Une statistique peu rassurante sur la défense ligérienne, dont les critiques ne cessent également de s'accroître au fil des semaines. Il faut dire que l'actuelle lanterne rouge de Ligue 2 n' y arrive plus depuis 3 matchs et une élimination en Coupe de France contre Rodez (0-0, 3-4 T.A.B.).

Si les résultats ne s'améliorent pas à l'avenir, nul doute que cette statistique pourrait jouer un rôle mineur dans l'éviction de Laurent Batlles. Alors que Jean-Marc Furlan (ex-AJ Auxerre) et Patrice Garande (ex-Dijon FCO) auraient été contactés dans le cadre d'un éventuel remplacement par la direction des Verts, la pression devrait s'intensifier sur l'entraîneur stéphanois après la trêve internationale.