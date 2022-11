PSG : Lionel Messi peut se frotter les mains pour le Mondial

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 05:07

L’Argentine retenait son souffle pour Lionel Messi à quelques heures de son entrée en lice au Mondial. La star du PSG rassure.

Karim Benzema est la dernière grande star du Ballon d’Or dont le forfait pour la Coupe du monde est acté. L’attaquant du Real Madrid a été victime d’une blessure à la cuisse samedi et ne participera pas au Mondial. Du côté de l’Argentine, l’inquiétude était grande pour Lionel Messi après le récital de l’Albiceleste contre les Émirats arabes unis (5-0). L’attaquant du Paris Saint-Germain y était allé de son but et a délivré une passe décisive lors de ce carton. Depuis cette rencontre, le septuple Ballon d’Or s’entraîne à l’écart du reste du groupe. De quoi inquiéter les fans de La Pulga à quelques heures de la sortie inaugurale de l’Argentine en Coupe du monde. Mais aux dernières nouvelles, le Parisien va tenir sa place contre l’Arabie saoudite mardi.

PSG : L’Argentine avec Lionel Messi contre l’Arabie saoudite

Gaston Edul a en effet donné des nouvelles rassurantes de Lionel Messi. Le journaliste assure que la star du Paris Saint-Germain a repris l’entraînement collectif ce dimanche. Une excellente nouvelle en vue de la première sortie des Argentins, vainqueurs de la Copa. Les champions d’Amérique du sud en titre pourront donc compter sur leur maître à jouer. Lequel réalise un début de saison tonitruant après une première année compliquée avec le PSG.

L’ancien Blaugrana compte déjà 12 réalisations et 14 passes décisives en 19 apparitions cette saison.C’est donc en grandes jambes que La Pulga s’apprête à disputer sa cinquième Coupe du monde. En Russie lors de la dernière édition, il était sorti dès les huitièmes de finale face à la France, futur vainqueur de cette édition. Il a été proche du saint graal en 2014 au Brésil. Mais l’Albiceleste avait chuté en finale contre l’Allemagne. Reste à savoir ce qu’il en sera pour sa dernière Coupe du monde.