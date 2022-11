OL Mercato : Nicolas Tagliafico est déjà fixé sur son avenir

Publié par Jules le 21 novembre 2022 à 17:07

Arrivé cet été à l'OL, Nicolas Tagliafico performe avec Lyon depuis le début de la saison et a été appelé pour disputer le Coupe du Monde au Qatar.

Depuis son arrivée à l'OL en provenance de l'Ajax lors du dernier mercato, Nicolas Tagliafico se montre convaincant à l'Olympique Lyonnais et a d'ailleurs été appelé par le sélectionneur de l'Argentine pour disputer la Coupe du Monde au côté de Lionel Messi. Une compétition que le défenseur est bien déterminé à remporter pour son capitaine qui dispute son tout dernier Mondial avec l'Albiceleste.

À 30 ans, Nicolas Tagliafico commence déjà à réfléchir à son après-carrière. Le joueur de l'OL, qui dispute ses dernières années en tant que footballeur professionnel, a annoncé qu'il se verrait bien entraîneur à la suite de son aventure avec l'Olympique Lyonnais. L'international argentin pourrait même débuter sa formation dès la saison prochaine en vue de sa retraite sportive.

OL Mercato : Nicolas Tagliafico veut devenir entraîneur dans quelques années

Amoureux du football, le défenseur de l'OL ne veut pas quitter le monde du ballon rond après sa retraite et réfléchit à un avenir en tant qu'entraîneur. "J’adore la tactique ! J'aimerais devenir entraîneur. En tant que joueur, on pense au foot 3 ou 4 heures par jour. Entraîneur, c'est 24 heures sur 24. Il doit gérer 25 joueurs, le staff. [...] Si tout va bien, je pense commencer les cours l'an prochain. Je veux encore jouer mais juste pour me préparer."

À seulement 30 ans, Nicolas Tagliafico, qui se concentre actuellement sur son aventure avec l'OL, a encore de belles années devant lui. Malgré tout, il ne souhaite pas se retrouver démuni au moment de sa retraite sportive. Reste maintenant à savoir si le joueur restera à l'Olympique Lyonnais jusque-là et s'il pourrait se reconvertir au sein de l'organigramme du club dans quelques années.