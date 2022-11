Stade Rennais : Le SRFC fixé sur son sort en Coupe de France

Publié par Enzo Vidy le 21 novembre 2022 à 18:20

Vainqueur de la Coupe de France en 2019, le Stade Rennais connaîtra ce lundi soir son futur adversaire pour les 32es de finale de la compétition.

Toute la Bretagne se rappelle de cette incroyable soirée du 27 avril 2019. Mené 2-0 au bout de 22 minutes de jeu sur la pelouse du Stade de France face au Paris SG, le Stade Rennais reviendra de l'enfer pour aller chercher sa troisième Coupe de France de son histoire en s'imposant 6-5 au bout de la séance de tirs au but. Ce sacre inattendu du SRFC est venu mettre fin à une incroyable disette de 48 ans sans remporter le moindre trophée. Après 1916 et 1971, 2019 fût la nouvelle date marquée au fer rouge dans l'histoire du Stade Rennais.

Ce soir, le tirage au sort des 32es de finale de cette édition 2023 se tiendra à la Beaujoire dans la demeure du tenant du titre, à savoir le FC Nantes qui s'était imposé en finale l'année dernière en battant l'OGC Nice de Christophe Galtier 1-0. Les joueurs de Bruno Genesio entreront en lice le week-end du 8 et 9 janvier prochain.

Stade Rennais : Le SRFC pourra-t-il se permettre de jouer sur tous les tableaux ?

Entre le championnat, la Ligue Europa et la Coupe de France, les Rouge et Noir risquent d'accumuler beaucoup de matchs sur une courte période. Si l'effectif de Bruno Genesio est bien fourni, il n'est pas certain qu'il soit armé pour jouer sur les trois tableaux. Actuellement 3e du championnat, les Rennais sont suivis de très près par l' OM qui compte un seul point de retard sur les Bretons, sans oublier l'AS Monaco, le FC Lorient et le LOSC qui ne sont pas loin derrière. En Ligue Europa, le SRFC aura une double confrontation assez complexe face au Shakhtar Donetsk avec un voyage à Varsovie lors du match aller qui se tiendra le 16 février prochain.

D'ici là, il y aura la possibilité de se renforcer lors du prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, mais il n'est pas certain que les dirigeants du Stade Rennais fassent des folies lors de cette période, et si les joueurs de Bruno Genesio ont la volonté de tout gagner cette saison, il faudra cependant faire attention à ne pas tout perdre pour les Rouge et Noir.