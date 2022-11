ASSE : Deux rendez-vous importants de l’AS Saint-Étienne fixés

Publié par ALEXIS le 21 novembre 2022 à 21:07

L’ ASSE est en vacances depuis vendredi. Pour la reprise, après le Mondial, les Stéphanois ont deux rendez-vous, dont les dates sont fixées officiellement.

Les joueurs de l’ ASSE sont partis en vacances après cinq jours d’entrainement, couronnés par le match amical remporté contre Goal FC (3-0), à L’Etrat. En attendant la date exacte de la reprise des entrainements, l’AS Saint-Étienne a été situé sur ces deux prochains matchs du championnat. Selon le programme officiel de la Ligue de football professionnel (LFP), les Verts se déplaceront sur le terrain du FC Annecy, pour le compte de la 16e journée de Ligue 2, le lundi 26 décembre à 19h. Ils recevront ensuite le Stade Malherbe de Caen, quatre jours plus tard, précisément le vendredi 30 décembre (17h), lors de la 17e journée du championnat. Notons que le club de Haute-Savoie est 15e avec 5 points de plus que l' ASSE. Quant au club normand, il est 5e avec 23 points.

ASSE : Laurent Batlles en danger face à Annecy et Caen

Ces deux matchs seront décisifs pour Laurent Batlles maintenu à son poste après la réunion de crise tenue avec Roland Romeyer (copropriétaire de l’ ASSE), aux côtés de François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (Coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint délégué aux activités sportives). Néanmoins, le technicien de 47 ans est toujours en sursis. Son équipe est la lanterne rouge (avec 11 points) et aussi la pire défense de Ligue 2 au terme de la 15e journée (28 buts concédés). En cas de défaite contre le FC Annecy et le SM Caen, Laurent Batlles pourrait faire ses valises avant la nouvelle année.

Il faut cependant souligner que les décideurs l’ ASSE ont prévu de renforcer leur équipe pendant le mercato hivernal en janvier. Leur objectif ? Tout faire pour assurer le maintien des Stéphanois en Ligue 2, après la première partie de saison catastrophique.