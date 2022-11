OM Mercato : La Juventus devance Marseille pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2022 à 00:07

À la recherche d’un nouveau défensif pour la suite de la saison, l’ OM voit la Juventus lui passer devant pour la signature de Rick Karsdorp.

La situation s'est tendue entre l’AS Rome et Rick Karsdorp. Alors que son contrat avec le club romain expire en juin 2025, l’international néerlandais devrait s’en aller dès cet hiver. Et pour cause, le joueur de 27 ans n’est plus en odeur de sainteté avec ses dirigeants. Son entraîneur José Mourinho l’a récemment indiqué la porte de sortie. Il faut dire que les relations entre les deux hommes se sont considérablement détériorées ces dernières semaines.

OM Mercato : La Juventus négocie pour Rick Karsdorp

D’ailleurs, Rick Karsdorp n’a visiblement plus la tête à la Louve. La preuve, le latéral droit ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement avec l’AS Rome ce dimanche. Une absence qui aurait scellé son sort. La Gazzetta Dello Sport explique en effet que les dirigeants romains envisageraient désormais de résilier son contrat. En attendant, plusieurs clubs se bousculent déjà en coulisse pour l’accueillir, avec en tête de liste, l’ OM.

En quête d’un nouveau piston droit pour la suite de la saison, les dirigeants de l’Olymmpique de Marseille auraient même entamé les premières manœuvres dans l’espoir de le recruter dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Cependant, le journal transalpin annonce un hic dans le dossier : la venue depuis quelques semaines de la Juventus. Le club turinois pousserait fort actuellement pour retourner la situation et s’offrir les services de Rick Karsdorp.

Même si la Vieille Dame est confrontée à quelques difficultés économiques, pour ce genre de transaction, elle devrait même la main à la poche. La source ajoute que les Bianconeri préparaient même une offre salariale intéressante pour boucler la signature du joueur. C’est pour cette raison que l’ OM parait un peu distancé dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, Rick Karsdorp devrait vivre un mercato hivernal très agité.